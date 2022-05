Ricky Memphis shock: ecco la sua più grande paura

Ricky Menphis: tutto sul grande attore romano. Conoscete la sua più grande paura? Deriva da un evento successo quando era molto piccolo.

Riccardo Fortunati è uno degli attori più bravi di tutta la nostra penisola. Forse lo conoscete con il suo nome d’arte: Ricky Memphis. La scelta di cambiare il suo nome deriva dalla sua passione per Elvis Presley, che era originario di Memphis.

Nel corso dei suoi anni ha partecipato a molti film e serie tv. Esordisce nel 1991 con il film Ultrà, sotto la regia di Ricky Tognazzi. Da lì in poi, si apre la strada verso la carriera cinematografica: ha preso parte a moltissimi film, come I Mitici – Colpo Gobbo a Milano, Palermo Milano – Solo Andata, Ultimo – La Sfida.

Ha prestato il suo volto ad uno dei personaggi più amati di Distretto di Polizia, dove per anni ha interpretato l’ispettore capo Mauro Belli.

Ha lavorato a fianco di Raoul Bova, suo grande amico, nella miniserie televisiva Come un Delfino, Immaturi e Immaturi – Il Viaggio.

Della sua sfera privata non sappiamo molto: Ricky Memphis non ama molto i social, per questo l’attore non ha un account suo privato. Ma ci sono tante pagine di fan che lo ammirano.

Ricky Memphis: tutto sulla sua vita privata e professionale

È un grande appassionato, come abbiamo detto, di Elvis Presley, e della squadra capitolina giallorossa.

L’attore romano è sposato con l’aiuto regista Alessia Cerasaro. I due si sono conosciuti proprio durante le riprese della famosa serie tv Distretto di Polizia.

Dal loro amore sono nati due splendidi figli: il primogenito Francesco, nato nel 2005 e Maria nata nel 2013.

E la sua più grande paura riguarda proprio i figli. Come lui stesso ha affermato, da quando sono nati i figli, la sua più grande preoccupazione è quella di lasciare i ragazzi senza un padre.

Ma come mai ha questo grande timore? Probabilmente nasce dal fatto che Ricky Memphis ha perso suo padre quando aveva solo 4 anni, a causa di un incidente automobilistico. Dopo la loro nascita, l’attore romano è andato in analisi per cercare di superare definitivamente questo trauma.

E a voi piace l’attore romano Ricky Memphis? Sapevate di questa sua grande paura?