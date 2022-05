Grey’s Anatomy 18: anticipazioni shock per la prossima puntata!

Grey’s Anatomy 18: cosa succederà nel prossimo episodio che andrà in onda giovedì 12 maggio? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Il gran finale di Grey’s Anatomy 18 si sta avvicinando sempre di più. Tutti fan sono in attesa per conoscere finalmente il motivo di una grande coppia che ha lasciato il Grey Sloan Hospital Memorial, ovvero quella formata da April Kepner e Jackson Avery (interpretati da Sarah Drew e Jesse Williams).

Per il momento però cerchiamo di capire cosa succederà nella prossima puntata che andrà in onda giovedì 12 maggio 2022 in America.

Facciamo prima il punto della situazione: Addison Montgomery ha fatto il suo ritorno al GSHM per controllare una delle sue pazienti. Ma dopo un’ecografia, la dottoressa prende la decisione di operare la donna con l’aiuto della dottoressa Meredith Grey e Richard Webber.

Owen Hunt torna al lavoro dopo l’incidente, mentre Miranda Bailey si trova di fronte ad un problema: il corso degli specializzandi sta creando qualche problema e il fatto che la Grey non abbia ancora deciso se rimanere a Seattle o meno la preoccupa.

Grey’s Anatomy 18: cosa succede nella diciassettesima puntata?

Ma il finale della puntata non risponde alla domanda se la dottoressa rimarrà al GSHM oppure se lascerà per sempre la città in cui lavora e vive.

Infatti, dopo essere tornata a casa dopo il lavoro, incontra Nick che le dice di non andare nel Minnesota: infatti, il trapiantologo ha paura che possa prendersela con lui per aver lasciato le persone più care.

Ma Meredith però non ce la fa più a rimanere in quel posto. È l’unica del suo corso ad essere rimasta a Seattle e gli ricorda che ha tutto il diritto, come gli altri, a poter cambiare anche lei andando via.

Inoltre, è ancora molto arrabbiata sia con Catherine che con la Bailey in quanto l’hanno definita sleale nei confronti di chi l’ha vista crescere professionalmente.

Alla fine, come dice Meredith stessa, “è solo una mia decisione”. Nick a quel punto la ferma e le dirà che per il momento è meglio rimanere a Seattle, per aiutare il programma di Richard Webber, ma che una volta risolto questo “problema” possono partire e lasciarsi alle spalle Seattle.

La puntata finisce con l’abbraccio di questa nuova coppia e Meredith che parla a Nick affermando “Ok, va bene. Rimaniamo, ma solo per poco”.

È veramente arrivata la fine della seria? La 19° stagione, ormai si farà, ma le voci che girano sul web potrebbero essere veritiere, ovvero che sarà l’ultima.

Ma cosa succederà nella prossima puntata? La ABC ha rilasciato la sinossi dell’episodio, intitolato I’ll Cover You “Un ex paziente di Link, Simon, è al pronto soccorso con la moglie incinta; la Bailey riceve un’offerta da Nick”.