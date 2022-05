Sabrina Salerno, in piscina fa impazzire tutti: la cantante sfoggia ancora una volta una bellezza da urlo, prontissima per l’estate.

Manca solamente qualche settimana all’estate, con la temperatura che è pronta a salire vertiginosamente; comincia ad essere tempo di sole e di mare, con le varie vip che si preparano alla stagione del bikini.

Tra le celebrità che si candidano a diventare regina dell’estate c’è sicuramente lei, l’intramontabile Sabrina Salerno, che a più di cinquant’anni sfoggia una bellezza e una sensualità dirompente; già immersa in piscina, fa impazzire tutti quanti.

Più passano gli anni, più la cantante acquista fascino; sex symbol indiscusso degli anni ’80, la Salerno ha conquistato anche le nuove generazioni e a 54 anni sfoggia una bellezza e un corpo da urlo.

Posando spesso come modella, Sabrina ha modo di postare sul suo profilo Instagram scatti che mettono in evidenza tutta la sua bellezza; questa volta però, ha deciso di farsi ritrarre direttamente in bikini in piscina, nonostante la giornata nuvolosa.

Come vediamo infatti, Sabrina è seduta in vasca con le lunghe gambe incrociate in primo piano; bellissima come sempre, indossa un bikini zebrato che mette in evidenza il suo prosperoso décollété, generoso dono di Madre Natura. Bellezza dirompente nella foto, che lascia tutti quanti senza parole.

“Nuvole…” scrive la Salerno nella didascalia, con tanto di emoticon a tema; di certo il suo fascino illumina il post, che è stato riempito di mi piace da parte dei fan e non solo.

Nei commenti, tantissimi complimenti anche da altre influencer e volti noti del mondo dello spettacolo, coi fan che come sempre dimostrano tutto il loro amore per la cantate.

“Divina creazione” scrive un fan, lasciando anche un cuore alla cantante, mentre un altro evidenzia il fisico scolpito della Salerno; da diverse parti del mondo e in diverse lingue, in tantissimi elogiano Sabrina riempendola di complimenti. Avvicinandosi all’estate, la cantante pare proprio pronta a postare tantissime altre foto.