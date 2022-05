Dieta, non riesci a perdere peso? Ecco lo studio shock che fa il focus su una delle possibili cause di questo (non) risultato.

Anche in vista dell’arrivo della bella stagione, in molti stanno cominciando a pensare alla prova costume cercando di mettersi in forma e dimagrire; oltre a fare attività fisica, per perdere peso è necessario mangiare bene, rivolgendosi ad un esperto nutrizionista.

Ma perché, anche se magari facciamo una vita sana, non riusciamo a perdere peso quanto vorremmo? Un nuovo studio si è concentrato proprio nel rispondere a questa domanda, evidenziando una delle possibili cause; eccola, sicuramente non è quella che ti aspettavi.

Dieta, non riesci a perdere peso? Ecco lo studio shock che svela una delle possibili cause

Quando pensiamo alla dieta, ci vengono in mente tantissime parti del nostro corpo e dunque crediamo che, agendo su quelle, si possa arrivare a perdere peso. C’è però un altro importantissimo fattore che determina la perdita di peso e, più in generale, il nostro benessere psicofisico: il sonno.

Stando ad una recente ricerca (pubblicata sulla rivista scientifica Nature) condotta dall’Università di Copenaghen un sonno migliore e prolungato potrebbe aiutare nella perdita di peso; i risultati delle indagini sono stati presentati al Congresso europeo sull’obesità, convention focalizzata appunto sul problema dell’obesità nel mondo.

Dormire bene, è cosa nota, fa bene a tutto il nostro corpo, portandoci benessere sia fisico che mentale; riposare male in maniera prolungata può portarci diversi disturbi e, a quanto pare, aumenta il rischio di ipertensione, colesterolo e grasso nelle arterie.

Inoltre, non dormire le ore necessarie al nostro corpo potrebbe essere collegato anche a diabete, infiammazione e malattie cardiache; in sintesi, la ricerca effettuata dall’Università di Copenaghen su circa 195 soggetti adulti obesi sottolinea come una scarsa igiene del sonno può causare il recupero dei chili persi dopo la dieta e non solo.

Ancora una volta, una ricerca mette in evidenza l’importanza del sonno e del riposo nella nostra vita, un fattore che non dovremmo mai trascurare.