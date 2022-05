Barbara D’Urso: le parole che stupiscono

Barbara D’Urso si sfoga dopo essere stata cacciata da Mediaset “Ho perso tutto, ecco cosa mi ha detto Berlusconi”, fan increduli. Vediamo nel dettaglio le sue parole scioccanti.

Per moltissimi anni, Barbara D’Urso è stata al timone di moltissimi programmi di Mediaset. Nell’ultimo periodo circolano diverse voci sul suo conto e in molti sostengono che la sua carriera sia sia definitivamente conclusa dopo il flop de La Pupa e il Secchione. Ora la nota conduttrice si è lasciata andare e ha fatto delle dichiarazioni shock.

Mentre rumor su Barbara D’Urso continuano a circolare sul web, lei per festeggiare i suoi 65 anni ha deciso di rilasciare un’intervista inedita su La Stampa. L’amata conduttrice ha rivelato alcune questioni scottanti sia sulla sua vita privata che su quella professionale.

In questi anni la D’Urso ha dovuto fare i conti con le critiche arrivate sia dal pubblico che da molti suoi colleghi. In molti non amano il suo modo di fare televisione e ora sembra che anche Mediaset abbia deciso di lasciarla a casa.

Proprio su questo argomento è voluta intervenire la nota conduttrice. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset? Ecco la verità

In questi giorni si è spesso parlato del contratto di Mediaset in scadenza di Barbara D’Urso. Molti hanno confermato che la conduttrice non farà più parte dell’azienda, proprio per questo motivo ha deciso di intervenire per spiegare cosa sta accadendo.

Nelle ultime settimane le indiscrezioni sul suo conto sono state parecchie, fino all’ultima più eclatante che confermava il suo addio da Mediaset. La conduttrice per spegnere le maldicenze ha deciso di rilasciare un’intervista a La Stampa, confessando le sorti del suo futuro lavorativo.

Barbara ha dichiarato “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”

Insomma, sembra definito, anche l’anno prossimo vedremo Carmelita nei vari programmi di Canale 5. Ora non ci resta che aspettare la pubblicazione del palinsesto per il prossimo anno, per capire se Barbara ci sarà realmente oppure no. Voi cosa ne pensate?