Tina e Gianni Sperti: guadagni shock per loro due, le voci

Tina Cipollari e Gianni Sperti, guadagni shock dei due opinionisti: le voci emerse sul web e il commento di Cecchi Paone a riguardo.

Se ormai da decenni Uomini e Donne è un programma fisso del palinsesto Mediaset, lo stesso lo si può dire dei due opinionisti del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti, vere e proprie colonne portanti al fianco della conduttrice Maria De Filippi.

Amatissimi dal pubblico, Tina e Gianni sono sempre protagonisti al programma; in molti però hanno curiosità di scoprire quanto guadagnano per questo lavoro, con alcuni rumors che sono emersi sul web in merito. Ecco le voci e il commento di Cecchi Paone a riguardo.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, guadagni shock dei due opinionisti: le voci

Quando si tratta dei vari guadagni di personaggi del mondo dello spettacolo rimaniamo sempre nel campo delle speculazioni e delle ipotesi, a meno che non intervengano i diretti interessati.

Anche in questo caso quindi non c’è niente di certo e verificato, ma secondo alcune voci sul web i due opinionisti potrebbero guadagnare tra i 2 e i 4 mila euro a registrazione.

Cifre piuttosto alte quelle ipotizzate dai vari rumors, che permetterebbero un congruo stipendio a fine mese; all’interno della sua rubrica su Nuovo TV, Cecchi Paone ha proprio commentato queste voci, in primis dicendo di trattarle come tali, e poi sottolineando come ci sia un intero sistema dietro al mondo dello spettacolo che giustificherebbe, in generale, cifre alte ai vari vip.

“Tutto quello che viene pagato ai vari personaggi che bazzicano nel mondo dello spettacolo rientra nelle casse della televisione sotto forma di audience e di pubblicità“ spiega Cecchi Paone, che sottolinea come appunto per questo quello della tv sia un mondo effimero, dove nulla è certo di durare.

Ogni contratto di lavoro può inoltre avere delle clausole, dunque le cifre che emergono non possono che essere delle supposizioni; tra l’altro, né la Cipollari né Sperti hanno confermato al momento queste voci, né tanto meno smentito.

Ciò che resta certa, al contrario dei loro guadagni, è la loro presenza al dating show di Maria De Filippi, in cui sono ormai due vere e proprie istituzioni.