Kim Kardashian ha perso 7 kg in 3 settimane, ecco come ha fatto

Avete visto la trasformazione di Kim Kardashian? Da non credere, la showgirl ha perso ben 7 kg per indossare l’abito di Marilyn Monroe. Eccola in tutta la sua bellezza.

Kim Kardashan è nota al pubblico per via del suo fisico strepitoso, quando si pensa a lei è impossibile non ricordare la caratteristica che l’ha resa famosa, ovvero il suo lato B. Ora la modella ha perso 7 kg grazie ad una dieta lampo, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, se volete rimettervi in forma per la prova costume dovete assolutamente continuare a leggere questo articolo. Oggi infatti vi sveleremo come ha fatto Kim Kardaschian a perdere 7 kg con una dieta miracolosa.

La showgirl ha seguito una serie di trucchetti che l’hanno aiutata moltissimo, ma non solo, per riuscire a perdere questi kg ha dovuto seguire anche un’alimentazione molto rigida, il tutto è durato all’incirca 3 settimane, ma il risultato è stato sorprendente.

Kim è riuscita ad entrare nel famoso abito di Marilyn Monroe, usato dalla diva per cantare “Happy Birthday Mr- President” a John F. Kennedy. Per la modella è stato un momento indimenticabile, scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Kim Kardaschian perde 7 chili per entrare nell’abito di Marilyn Monroe

Sembra assurdo, ma Kim Kardashian è riuscita a perdere ben 7 kg in 3 settimane per riuscire ad entrare nell’abito famigerato abito di Marilyn Monroe. Ma come avrà fatto? A rivelarlo è stata proprio lei durante una lunga intersita su Vague.

La modella ha spiegato che è stata una vera impresa riuscire ad indossare l’abito dell’amata diva di Hollywood. Il primo step che ha dovuto affrontare è stato quello per i capelli, Kim ha impegato ben 14 ore per tingerli come la Monroe.