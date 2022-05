Valentina Vignali, la foto al mare è da infarto: si vede troppo

Valentina Vignali, al mare è una bomba: la poliedrica showgirl e cestista comincia ad incantare in bikini, spettacolo assoluto.

I fan hanno ormai quasi finito le parole per descrivere Valentina Vignali, una delle ‘vip’ sicuramente più amate dell’ultimo periodo; che sia come showgirl, modella, giocatrice di Basket o anche come cantante, la Vignali è sempre al centro della scena pronta a mettere in gioco le sue qualità.

Talento ed eleganza sono qualità che le appartengono, così come senza dubbio un’infinita bellezza; ancora una volta, mostrandosi direttamente in spiaggia, la Vignali lascia tutti quanti senza parole offrendo uno spettacolo assoluto agli occhi. Davvero una bomba, eccola.

Valentina Vignali, al mare è una bomba: spettacolo assoluto

La stagione estiva è alle porte, anche se non ufficialmente iniziata; nonostante questo, il caldo e le belle giornate permettono già ad alcune vip di godersi il sole e il mare.

Tra queste c’è Valentina Vignali, amatissima e seguitissima dal pubblico con oltre due milioni e mezzo di follower; tra un impegno e l’altro Valentina non si fa di certo mancare nulla, così come immancabile pare essere un periodo di relax in vacanza.

Direttamente da una meravigliosa spiaggia delle isole Turks & Caicos (arcipelago nell’Oceano Atlantico a sud-est delle Bahamas) la Vignali ha deciso di mostrare la sua silhouette da urlo in bikini, lasciandosi immortalare bagnata dall’acqua dell’oceano.

Come vediamo dal nuovo scatto postato infatti, la showgirl si trova a riva ed è bagnata dalle onde dell’oceano, che fanno da contorno (così come l’acqua cristallina e la bellezza della spiaggia) al panorama sfoggiato dalla Vignali.

Girata di spalle e con un bikini rosso scuro, Valentina sfoggia la sua lunga chioma mora e un lato B marmoreo che lascia tutti quanti senza parole; il suo corpo atletico e la sua bellezza spiccano in un contesto paradisiaco, con le lunghe gambe dell’altissima modella che provano a prendersi la scena.

“Island girl” scrive lei nella didascalia del post, che è stato travolto come un’onda da tantissimi like e commenti; la foto fa davvero impazzire i fan di tutto il mondo, che nei commenti si sono lasciati andare a tantissimi complimenti e apprezzamenti.