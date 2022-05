Roberta Morise shock: confessa perchè è finita con Carlo Conti

Roberta Morise shock confessa perchè è veramente finita con Carlo Conti; i dettagli sulla showgirl e sul noto conduttore.

36enne di Cariati, Roberta Morise si è fatta notare sin da giovanissima partecipando a Miss Italia (nel 2004); a I raccomandati si fa notare da Carlo Conti, che la coinvolge anche in altri programmi tra cui L’Eredità, di cui diventa valletta per tre anni.

Con il conduttore la showgirl inizia anche una relazione, che però si è poi conclusa; circa un anno fa, parlando ai microfoni di I Lunatici (format notturno di Rai Radio2) la Morise ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della sua storia con Conti.

Roberta Morise shock: perché è veramente finita con Carlo Conti

Nell’intervista ai microfoni del programma di Rai Radio 2 (come riportato da Caffeina Magazine) la Morise ha parlato dei vari flirt che le sono attribuiti nel corso del tempo, dicendo come delle volte siano semplici amicizie e che, alcune voci, l’hanno fatta spesso stare male.

Quanto alla storia con Carlo Conti, la Morise non chiama in causa direttamente il conduttore, ma parlando di una “persona molto conosciuta” allude a lui. “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti“ spiega la Morise, che sottolinea quindi la difficoltà del vivere una storia d’amore costantemente con gli occhi e le luci dello spettacolo puntati addosso.

Dopo aver condotto I Fatti Vostri per circa due anni (fino al 2020), la Morise è ora sbarcata in Honduras come nuova concorrente de L’Isola dei Famosi; come riporta il sito ufficiale del reality show, la showgirl si descrive come una “persona determinata, passionale e socievole, ma è pronta a lottare per ciò in cui crede come una vera guerriera“.

Gli spettatori hanno subito potuto vedere la grande personalità di Roberta, che sull’isola, spicca anche per i suoi meravigliosi capelli ricci, il suo corpo scolpito e per la sua bellezza mediterranea da togliere il fiato a tutti quanti.