Una Vita, Natalia viene sequestrata? Ecco la verità: la giovane messicana protagonista di questi prossimi episodi, cosa le succede.

Ultime puntate di Una Vita piuttosto movimentate, e non soltanto per i tumulti operai che sono arrivati nel quartiere ed hanno visto coinvolti, su fronti diversi, Antonito e Miguel.

Al centro delle trame della soap ritorna Natalia Quesada, che viene apparentemente sequestrata davanti agli occhi di Felipe, con cui stava per andare a fare una passeggiata; cosa succede davvero alla giovane? Ecco le anticipazioni.

Una Vita, Natalia viene sequestrata? Ecco la verità

Natalia è stata vittima delle minacce di Pierre Caron, pagato di nascosto da Marcos; l’uomo l’ha obbligata ad accettare il ruolo di spia per la Francia, altrimenti sarebbe stata denunciata come spia dei tedeschi.

Per salvare Natalia, Genoveva ha sviluppato un piano piuttosto articolato, ma che Aurelio approva: la giovane verrà rapita per ordine dei due e portata in una tenuta fuori città di proprietà della Salmeron.

Ignara di tutto, Natalia trema quando i rapitori l’assalgono, ma stando alle anticipazioni fortunatamente per lei interverranno Jacinto e Felipe, che riusciranno a sventare il rapimento.

Ancora una volta, l’Alvarez-Hermoso salva la sua nuova fiamma, acquistando sempre più favori nei suoi confronti. Tutti sono all’oscuro del vero mandante del rapimento, ma quando Natalia scopre che dietro c’erano Aurelio e Genoveva si infuria col fratello, con cui potrebbe davvero rompere.

Natalia si tirerà fuori da tutti gli intrighi che suo fratello e la Salmeron stanno intessendo, anche alle sue spalle? L’amore per Felipe potrebbe davvero convincerla a fare ciò.

Intanto, Sabina nutre sempre più sospetti su Daniela dopo che la cameriera si è lasciata scappare che la sua famiglia è sempre stata molto facoltosa in Svizzera; per questo, proverà insieme a Roberto a tenderle una trappola per farla uscire allo scoperto, ma Daniela sembra aver previsto le mosse degli Olmedo e non cade nell’inganno.

Servante invece continua a cercare persone per formare una squadra, in modo tale da partecipare al campionato di Churro Va del suo paese; dopo tanti no Rosina, Lolita e Casilda sembrano essere interessate.