Test, solamente se hai una vista perfetta vedi l’animale nascosto: riuscirai a trovarlo? Mettiti alla prova in questa nuova sfida visiva.

Alcuni lettori sono sempre curiosi di mettere alla prova le loro abilità e così il web, per intrattenerli, propone sempre tantissimi quiz, test e rompicapi vari di diverso genere.

Questa volta, chi vuole mettersi alla prova deve aguzzare la vista per trovare l’animale nascosto all’interno dell’immagine; è davvero difficile e solamente chi ha un occhio attento ci riesci. Lo troverai in meno di 20 secondi? Mettiti alla prova in questa nuova sfida visiva.

Test, solamente se hai una vista perfetta vedi l’animale nascosto: lo vedi?

Come si vede dall’immagine, questo nuovo test visivo ha come protagonisti diversi squali, rappresentati sicuramente in maniera diversa rispetto alla classica iconografia che ci aspetteremmo per l’animale.

Sorridenti e buffi, gli squali si trovano in gruppo sul fondo dell’oceano; tra loro però è nascosto un altro animale, un intruso, che devi individuare per vincere la sfida. Ci riuscirai in solamente 20 secondi? Via al tempo!

Se sei riuscito a trovare l’intruso, ti meriti davvero tanti complimenti: hai di certo una vista perfetta e non ti sfugge nulla! In caso contrario non ti arrendere e prova a prenderti tutto il tempo che ti serve senza nessun limite.

Continua ad osservare l’immagine alla ricerca di qualche dettaglio; guarda bene e cerca di non farti ingannare dalla ‘massa’ di squali, perché tra loro c’è un pesce che non è uno squalo!

A questo punto, anche dopo aver provato a darti un indizio per dare la risposta corretta, è arrivato il momento di svelarti la soluzione di questo test visivo, chiaramente visibile di seguito.

Come i vede, il pesce identificato con un quadrato non è uno squalo, anche se per le sue fattezze e le sue dimensioni a prima vista si mimetizzava benissimo, ‘nascondendosi’ ai lettori!

Eri già riucito a trovare la soluzione entro il tempo limite, oppure hai avuto bisogno di più tempo a disposizione e dell’immagine finale? Continua a seguirci per altre divertenti sfide.