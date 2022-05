Karina Cascella: è tutto troppo abbondante, il costume non contiene

Karina Cascella mostra le forme durante la sua vacanza ad Ibiza: ecco la foto che ha letteralmente infuocato il web.

La nota influencer – Karina Cascella – deve la sua notorietà alla sua partecipazione al famoso dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Proprio negli studi Mediaset, conobbe il padre di sua figlia Ginevra. Stiamo parlando dell’ex tronista Salvatore Angelucci, con il quale Karina coltivò una storia d’amore particolarmente intensa, conclusa per un ripensamento improvviso del compagno.

Nonostante la delusione, Karina proseguì con la sua carriera televisiva, conquistando l’approvazione del pubblico grazie ai suoi pensieri pungenti sulle dinamiche del programma. Dopodiché, la Cascella divenne un’opinionista richiesta in tanti altri programmi Mediaset, tanto che venne spesso invitata nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

Attualmente, Karina Cascella è sparita dalla tv da diverso tempo. In tanti hanno cominciato ad avanzare domande all’influencer, in modo da ricevere dei chiarimenti. Karina, dal canto suo, ha spiegato che la sua scelta di abbandonare la carriera derivava principalmente dalla volontà di occuparsi della sua famiglia. Tuttavia, si dice sempre pronta ad accettare nuovi progetti.

Karina Cascella sotto il sole di Ibiza

Lontana dagli impegni lavorativi e dalla frenesia della città, Karina Cascella si trova attualmente ad Ibiza, intenta a godersi il caldo in compagnia delle persone più care. Come spesso accade in questi casi, l’influencer ha deciso di rendere i suoi followers partecipi della vacanza. Non sono quindi mancati post, stories e foto che profumano d’estate.

L’arancione pare sia il suo colore, tanto che in più di un’immagine, Karina ha mostrato i suoi abiti, scarpe e costumi del colore caldo della primavera e della stagione estiva. Nel frattempo, non sono mancati i commenti di apprezzamento riguardo la sua sensualità e abbronzatura perfetta. Inoltre, una foto ha letteralmente infuocato il popolo del web: Karina – 42 anni – riesce a competere con ragazze molto più giovani.

Fisico scultoreo e costume arancione – un’immagine che ha comportato inevitabilmente innumerevoli commenti di apprezzamento, soprattutto da parte dei fan più accaniti di Uomini e Donne. Nonostante tutto, la Cascella sembra ancora lontana dallo show business. La rivedremo ospite come opinionista? Staremo a vedere.