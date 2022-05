Don Matteo shock: salta la fiction, ecco cosa succede

Don Matteo shock, salta la fiction: brutta notizia per gli spettatori di Rai 1, ma la scelta si è rivelata inevitabile vista la situazione.

La tredicesima stagione di Don Matteo è ormai entrata nel vivo, col personaggio di Terence Hill che, uscito di scena, ha lasciato spazio a quello interpretato da Raoul Bova, don Massimo.

L’attore ha fatto il suo esordio nella fiction per il grande entusiasmo degli spettatori, che però si ritroveranno a dover rinunciare ad una nuova puntata per una settimana; ecco perché salta la serie.

Don Matteo shock, salta la fiction: ecco il motivo

Il giovedì di Rai 1, per tanti mesi da diversi anni a questa parte, è occupato da Don Matteo; in concomitanza con giovedì 12 maggio però il consueto appuntamento con la tredicesima stagione salterà, per cause di forza maggiore.

Come ben sanno gli appassionati di musica (e non solo), in quel week end ci saranno tre appuntamenti dedicati all’Eurovision Song Contest 2022, importantissima kermesse musicale che si svolgerà proprio in Italia.

A rappresentare il nostro paese, col tentativo di bissare il successo dei Maneskin, ci saranno Mahmood e Blanco con Brividi; musica protagonista su Rai 1 dunque, con Don Matteo 13 che almeno per una settimana sarà quindi sospeso.

Niente paura però per gli spettatori, perché già dal giovedì successivo tornerà tutto alla normalità e quindi si potrà vedere il continuo delle trame della fiction; don Massimo deve cercare di conquistarsi la fiducia dei personaggi della serie televisiva, mentre rimane il mistero sulla scomparsa di don Matteo.

Dove sarà finito il parroco interpretato da Terence Hill? L’entusiasmo sul mistero e soprattutto sul personaggio di Raoul Bova è davvero massimo. L’attore, in una precedente intervista, ha rivelato che non ha confessato nemmeno a sua moglie il contesto in cui sarebbe entrato in scena nella fiction e che, tra l’altro, spera che Terence Hill possa tornare.

Anche Nino Frassica, prima dell’inizio stagione, aveva rivelato che don Matteo non morirà; l’attore ha abbandonato per problemi coi ritmi col set e chissà che, magari, gli sceneggiatori non possano trovare una soluzione per farlo tornare.