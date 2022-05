Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 5 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, che ci sta facendo rimanere ogni volta con il fiato sospeso perchè la situazione è sempre più complicata.

Come abbiamo visto Shuan è in dolce attesa ma non ha detto nulla al marito e forse sta prendendo una decisione definitiva, Salih in questo momento sta facendo qualcosa di molto particolare, insomma non ci dilunghiamo troppo e vediamo le anticipazioni.

Brave and Beautiful: Salih sta rubando, ecco chi lo sorprende

Iniziamo con il dire che Riza ormai ha tolto la maschera a Cesur e allo stesso momento ha anche n pugno Salih, quest’ultimo si vorrebbe ribellare ma è perfettamente a conoscenza di non essere nella posizione giusta per farlo.

Riza, infatti, ha ulteriori prove che sono assolutamente compromettenti contro Salih, tanto che se fossero consegnate a chi di dovere, ovvero le forze dell’ordine, l’uomo finirebbe immediatamente in carcere.

Ma Sirin, sembra che ha capito qualcosa e mentre osserva il padre succede quello che nessuno si immagina, ma cosa? Per quanto riguarda Adalet, ha un nuovo lavoro, veramente strano da affidare a Salih.

Infatti gli chiede di commettere un reato, e per la precisione un furto, deve rubare i soldi che si sono nella cassaforte di Tahsin, l’uomo vorrebbe non farlo, ma purtroppo non è nella posizione giusta.

Rifiutandosi si dichiarerebbe colpevole di qualcosa che lo manda direttamente in galera, e mentre sta facendo il lavoro che gli hanno indicato, arriva la figlia che lo vede sul fatto, ovviamente Sirin vuole delle spiegazioni che siano credibili subito.

Mihiriban, invece ha deciso che è il momento di candidarsi come sindaco di Korludag, la donna pensa che è il momento che i cittadini abbiamo una guida tutta di un pezzo, che metta prima i loro interessi e poi i propri, ma come lo spiega al noto proprietario?

L’Aydibas non vede l’ora di cantare vittoria e di sbattere a tappeto Tashsin ma ci riuscirà oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.