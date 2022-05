Barù shock, è davvero insieme a lei? Dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, i fan sono curiosi di sapere con chi sta Gherardo.

Amatissimo durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Barù (al secolo Gherardo Gaetani) è stato sotto i riflettori soprattutto per il suo presunto flirt con Jessica Selassié, vincitrice del reality.

Mentre la principessa ha sempre espresso interesse amoroso nei suoi confronti, l’uomo non è mai sembrato intenzionato ad andare oltre rispetto all’amicizia; ora, nuovi indizi che non riguardano la princess fanno sognare i fan.

Barù shock, è davvero insieme a lei? Gli indizi notati dai fan

Ovviamente, dopo averlo conosciuto meglio al reality show di Alfonso Signorini, gli spettatori hanno subito cominciato a seguire Barù anche sui social. Non è passato quindi inosservato lo scambio di battute con la conduttrice Victoria Cabello, una sua ex.

Commentando un video dove la Cabello racconta della sua esperienza a Pechino Express, Barù con la sua solita ironia le consiglia anche il Grande Fratello Vip; ironica e divertita anche la risposta della conduttrice, che ha sottolineato la “bellezza” di condividere il bagno con tantissime altre persone.

“Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia SBARU” la risposta della Cabello.

In molti, in questo scambio di battute, hanno notato una certa complicità, tanto da arrivare a fantasticare su un presunto flirt tra i due; in seguito, si sono anche mostrati insieme in una foto apparsa sulle Stories del profilo della Cabello.

Barù, in questo caso, scherza col cane di Victoria prendendo le sue lunghe orecchie; di certo il rapporto tra i due sembra ottimo, ma tutti questi ‘indizi’ non bastano per provare una relazione, che resta al momento solo una fantasia dei fan.

Della vita privata di Gherardo si sa davvero poco, essendo lui molto riservato; dopo il GF Vip però, pare aver infranto definitivamente i sogni di chi lo voleva insieme alla Selassié.