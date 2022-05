Antonella Elia shock: le durissime parole su Alfonso Signorini

Antonella Elia in un’intervista ha rivelato chi preferisce tra i due conduttori che l’hanno voluta come opinionista nei loro programmi.

In una lunga intervista a Fq Magazine, Antonella Elia ha parlato molto del suo ruolo di opinionista che avuto nei programmi Il Grande Fratello Vip e La Pupa e Il Secchione.

Ed ha anche rivelato di esserci male per il comportamento che Alfonso Signorini ha avuto nei suoi confronti, quando c’è stato uno scontro fra l’opinionista e Samantha De Grenet, che allora partecipava come concorrente del reality.

Infatti, dopo le parole della Elia, il conduttore del GF Vip ha preso subito le distanze e rivelò “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”.

E proprio questa frase non è piaciuta alla Elia, anzi ha definito questo momento molto doloroso per lei “Non mi sono sentita difesa” ed ha aggiunto anche di averne sofferto molto.

Ha poi continuato la sua intervista dicendo che lavora molto per riuscire sempre ad “essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole”, ma aggiunge anche di volergli molto bene.

Antonella Elia “E’ stato un momento doloroso….”

I due si sono comunque chiariti dopo questo episodio: l’opinionista, infatti, si è recata nel camper del conduttore ed hanno avuto modo di avere un confronto su quanto è successo.

Il rapporto tra di loro non ha subito scossoni, insomma, anche se l’anno successivo la scelta è ricaduta su altre persone per il ruolo di opinionista all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini.

“Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”, anche se nel comunicarlo, come lei stessa ha detto “Sono stati gentili”, ma hanno comunque “preferito cambiare”.

Opinione diversa, invece, per La Pupa e Il Secchione: in questa trasmissione di Italia 1, la Elia ha ricoperto lo stesso ruolo. Anche in questa occasione c’è stato un momento in cui la conduttrice Barbara D’Urso ha dovuto riprendere la Elia, perché ha usato l’espressione “Ti Odio”.

L’opinionista, però, ha affermato che con la D’Urso è stato diverso in quanto ha detto che lei lo dice “lo stesso anche se la sgrida” e si sente molto a suo agio con lei.

E poi ha continuato a dire “mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”.