Trasformazione shock da 146 kg ad oggi, incredibile

Potremmo definirla una vera rinascita: Jessica Valitutto pesava oltre 146 kg, oggi è una modella amante del fitness. La trasformazione.

Esistono moltissime storie simili a quella di Jessica Valitutto, ed altrettante che purtroppo raggiungono un finale diverso. Sempre più individui infatti soffrono di obesità e non godono di un buon rapporto con il cibo. Alcuni di essi si rendono conto che occorre trovare un rimedio, altri si abbandonano completamente al peso – crogiolandosi nella convinzione che sia impossibile cambiare la realtà.

E’ proprio per questo motivo che, ora più che mai, i social possono rappresentare un’arma in grado di mostrare una realtà diversa rispetto a quella immaginata. Jessica Valitutto, giovane ragazza brasiliana, ha contribuito a dimostrare la potenza della forza di volontà, della pazienza e della dedizione. Pesava 146 kg, ora è una donna bellissima e amante del fitness. Scopriamo insieme la trasformazione scioccante.

Jessica Valitutto: da 146kg ad amante del fitness

Nel 2010, Jessica Valitutto prese la decisione destinata a rivoluzionare completamente la sua vita: stanca del peso e del malessere psicofisico, decise di sottoporsi alla chirurgia bariatrica, in modo da iniziare un percorso di dimagrimento. Successivamente, dovette sottoporsi ad un altro intervento di rimozione della pelle e perseguì nel suo obiettivo di diventare una donna sicura, affascinante e tonica.

E’ proprio la sua trasformazione, e soprattutto la condivisione del suo percorso sui social, ad averla resa famosa. Ad oggi infatti, Jessica ha perso 90kg ed è diventata una vera amante dell’healthy food e del fitness. Inoltre, anno dopo anno, la Valitutto ha aumentato la sua influenza sulle piattaforme, arrivando a quasi 1 milione di utenti che la seguono e la prendono come esempio.

E’ importante sottolineare inoltre, che non è stato un miracolo a salvare la vita di Jessica, portandola ad acquisire una corretta forma fisica, bensì la forza di volontà e la costanza. Dopo l’operazione infatti, la Valitutto ha iniziato una dieta drastica, ricca di frutta e verdura e povera di carboidrati; successivamente, ha deciso di affidarsi ad un personal trainer per dare un nuovo stimolo ai muscoli precedentemente soffocati dal peso in eccesso. Tutto ciò che ha conquistato questa giovane ragazza, è frutto di un duro lavoro e tanta pazienza e dedizione. E’ proprio questo aspetto ad averla trasformata in un esempio per chiunque possa dire di condividere il suo percorso di vita.