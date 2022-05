Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per questo appuntamento con la prima stagione del Paradiso delle Signore.

Anche oggi, 4 maggio, abbiamo modo di vedere una delle prime puntate per quanto riguarda l’amata soap opera che va in onda dal grande magazzino di modo milanese, che tiene incollati al piccolo schermo moltissime persone.

Abbiamo iniziato a conoscere la storia di Teresa, che è appena arrivata a Milano ma è riuscita ad avere un posto nel tanto ambito negozio, ma qualcosa forse non va proprio nel modo giusto.

Il Paradiso delle signore: Teresa e la decisione shock

Iniziamo con il dire che le informazioni che Anna ha riferito a Giuseppe lo hanno spinto a venire su a Milano per riportare la figlia a casa, e la ragazza adesso che è diventata una Venere non ha alcuna intenzione di tornare in Sicilia e sposare Salvo.

La giovane, infatti fuggirà di casa, e quando il padre arriva al Paradiso, la protegge Pietro Mori, che conosceva la sua storia, ma la ragazza, nel mentre viene anche accusata perchè non ben accetta al grande magazzino, e vogliono che vada via.

Monica, infatti, ruba alcuni oggetti, compreso un maglioncino nero che farà ritrovare nell’armadietto della nuova Venere, e sfortunatamente Clara sospetta veramente della nuova commessa.

Ma la Iorio, riesce, per fortuna, a dimostrare a tutti che non è assolutamente una ladra, anzi, riesce a cogliere sul momento chi lo sta facendo per incolparla, e nel mentre, Zia Francesca scopre che il marito ha veramente dato a fuoco al furgoncino del Paradiso.

Convince anche Giuseppe ad andare in carcere dal fratello e a fargli scrivere una lettere che verrà indirizzata, con le scuse, direttamente a Mori, la donna, capisce anche la voglia di vivere della nipote e cercherà di farla rimanere a Milano.

Ma forse un segreto, particolare, potrebbe annullare tutta la fatica fatta, e Teresa non vuole assolutamente tornare a casa e sta cercando di convincerlo a cambiare idea, interverrà anche zia Francesca, ma Giuseppe sembra molto fermo nella sua convinzione.

L’uomo rivela che ha promesso alla famiglia di Salvo, la figlia come sposa, in cambio di un’aiuto economico, perchè la sua famiglia è in condizioni disagiate e senza questo matrimonio rischia di perdere la piccola casa ed il terreno.

Cosa deciderà di fare la bella Teresa? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento per scoprilo insieme, sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.