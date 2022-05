Fosca Innocenti 2: imprevisti shock

Sono moltissimi i telespettatori in attesa della messa in onda di Fosca Innocenti 2, eppure sembra che si sia verificato qualche imprevisto.

Negli ultimi giorni, Vanessa Incontrada ha comunicato sui social l’inizio delle riprese della seconda stagione di Fosca innocenti. Dopo mesi di attesa, i telespettatori hanno potuto assistere al concretizzarsi dei propri desideri, di fronte all’ufficialità della realizzazione delle nuove trame. Tuttavia, sembra che i fan della fiction dovranno fare i conti con un’amara verità.

L’inizio delle riprese è ufficiale, così come la nuova trama: negli ultimi giorni sono trapelate le prime indiscrezioni riguardo la sceneggiatura proposta dagli autori. Ci eravamo lasciati con il compimento dell’amore tra Fosca e Cosimo – interpretati da Vanessa Incontrada e Francesco Arca – tuttavia, il finale risultava ovviamente aperto. Ecco cosa prevedono le nuove trame della serie.

Fosca Innocenti 2: problemi per Fosca e Cosimo

A quanto pare, la nuova stagione inizierà con un ripensamento di Fosca e Cosimo riguardo il loro amore. I due non riusciranno a vivere in completa serenità questo sentimento, per questo motivo – eventi attualmente sconosciuti – li porteranno ad allontanarsi irrimediabilmente. Il lieto fine è ancora sul filo del rasoio. Come se non bastasse, la nostra ispettrice dovrà fare i conti con il rischio di perdere la sua amata fattoria.

Sembra che la seconda stagione di Fosca Innocenti metterà a dura prova la stabilità dell’ispettrice: tra la difficoltà nei confronti di Cosimo – sempre più sfuggente e la paura di perdere il suo luogo del cuore, così come la sua tata e tutti gli animali della fattoria. Inoltre, giusto per mettere altra carne sul fuoco, l’ispettrice dovrà comunque mantenere la calma per riuscire a dare il massimo nel suo lavoro.

Insomma, Fosca Innocenti 2 potrebbe essere ancora più intrigante del primo prodotto, la nostra protagonista dovrà riuscire a divincolarsi tra gli intrighi sentimentali e professionali, mantenendo comunque il rigore sul lavoro. Cosimo e Fosca potranno finalmente godere di un lieto fine da favola? L’ispettrice riuscirà a salvare la fattoria? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda ufficiale e la conclusione definitiva delle riprese della seconda stagione.