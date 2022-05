Cesare Cremonini shock: confessa la malattia che ha combattuto

Si tratta di una psicosi che distorce il contatto con la realtà, in effetti Cremonini in quel periodo non si rendeva conto di come stesse andando la sua vita. Solo quando ha raggiunto i 100 chili di peso, si è accorto che qualcosa non stava andando nel verso giusto.

A quel punto ha deciso di cambiare radicalmente, ha iniziato a fare passeggiate e a dedicare meno tempo al lavoro. Dopo aver superato quel brutto periodo è tornato a scrivere e ha composto una delle canzone più amate dai fan, “Nessuno vuole essere Robin”.