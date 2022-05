Una Vita anticipazioni, Alodia è senza parole: la domestica sembra essere costretta ad affrontarlo, ecco cosa succede.

Le puntate di questa settimana di Una Vita sembrano essere davvero ricche di tensione e colpi di scena, stando a quanto emerge dalle anticipazioni. Lo sciopero degli operai è ormai imminente ed Antonito e Miguel sembrano essere schierati su due fronti diversi; il giovane avvocato, poi, si convince una volta per tutte della malvagità di Marcos.

Problemi anche per Alodia, che a quanto pare rimane senza parole per il comportamento di lui; la domestica sembrerà essere costretta ad affrontare la dura realtà, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Alodia è senza parole: cosa succede

Sin da quando è arrivato nel quartiere Ignacio, Alodia ha provato grande attrazione per il nipote dei Dominguez; purtroppo per lei, il giovane si è rivelato essere un Don Giovanni scapestrato.

I due sono stati molto vicini, tanto che sono arrivati a baciarsi e non solo; sfruttando l’amore che prova per lui, Ignacio ha abbindolato Alodia fino ad ottenere con lei l’intimità tanto desiderata.

La domestica sembra riporre fiducia nel signorino, che però dopo aver goduto di piacevoli momenti con Alodia decide di ristabilire nuovamente le distanze, facendo cadere la ragazza nello sconforto più totale.

Delusa, Alodia ripenserà ai consigli di Fabiana e Casilda, che le avevano detto di stare molto attenta ai comportamenti dei signori e, in particolare, di Ignacio. Come andrà a finire tra i due?

Stando alle anticipazioni, tra non molte puntate Alodia e Ignacio dovranno affrontare una particolare situazione insieme, che nessuno dei due si aspettava…sarà il momento decisivo per loro per stare insieme?

A provare a mettere in riga Ignacio ci proverà Emilio, un prossimo gradito ritorno nella serie; il Pasamar tornerà insieme a sua moglie Cinta, la cugina di Ignacio, per la presentazione del nuovo disco di Bellita e proverà a far ragionare il giovane aspirante medico. I successivi appuntamenti con Una Vita sono quindi imperdibili, restate con noi per ulteriori anticipazioni!