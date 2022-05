Sabrina Salerno: il body nasconde poco, anzi nulla

Sabrina Salerno, il body nasconde poco: la cantante ancora una volta incanta tutti i suoi fan mostrando una bellezza sempre sorprendente.

Con l’arrivo delle belle giornate, anche Sabrina Salerno ha deciso di godersi alcuni intensi momenti di sole; d’altronde lei, attivissima sui social, riesce sempre a portarlo a tutti i suoi follower quando si mostra.

Dopo essere stata un’icona della musica e non solo, la Salerno è ora una vera e propria showgirl, modella ed influencer, tanto che ogni suo post manda in visibilio tutti quanti; nel nuovo scatto, la maglietta nasconde davvero pochissimo, eccola.

Sabrina Salerno, il body nasconde poco: al mare la cantante è da urlo

Da tempo ormai la cantante ha abituato i suoi follower a scatti a dir poco da urlo, da lasciate tutti quanti senza parole; dopo tanti anni, Sabrina è ancora un’icona di sensualità e pare ora ne siano a conoscenza anche le nuove generazioni.

A prescindere dall’outfit, la Salerno sa sempre come incantare; l’arrivo della primavera l’ha però riportata al mare, dove si è recentemente mostrata con una maglietta nera completamente trasparente.

Come vediamo infatti, Sabrina si è fatta immortalare in riva al mare su una spiaggia di Riccione coi suoi classici jeans, ma la maglietta è davvero trasparente; in primo piano, emerge il suo prosperoso décollété, che vediamo contenuto a stento da un reggiseno nero abbinato.

“Il mare mi calma” scrive la cantante nella didascalia, con tanto di emoticon che richiamano alle onde; ancora una volta, Sabrina si erge sulla location offrendo una visione da sogno.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti; quando si tratta di complimentarsi con la cantante, i suoi follower non hanno mai mezze misure ed esprimono tutto il loro apprezzamento.

” […] secondo te nelle tue foto si può mai guardare il mare!?” scrive un fan in maniera ironica, con diverse emoticon affettuose; scorrendo i commenti, si vedono davvero apprezzamenti in diverse lingue da parte di fan di tutto il mondo, segno del fascino universale della cantante di Genova.