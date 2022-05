Rompicapo, vedi l’errore nella foto? Sei tra i pochissimi che ci riesce se vedi subito la soluzione: mettiti alla prova per vincere la sfida.

La realtà può delle volte non essere ci che sembra e, molto spesso, test visivi e rompicapi ce lo dimostrano; la nuova sfida emersa sul web punta a sollecitare proprio la vista del lettore.

Riesci a vedere l’errore nella foto di questo nuovo rompicapo? Aguzza la vista e cerca di capire cosa c’è che non fa entro il tempo limite di 20 secondi. Osserva e sfidati!

Rompicapo, vedi l’errore nella foto? Potresti essere tra i pochi che ci riescono

L’immagine proposta dal rompicapo, apparentemente, sembra non avere nulla di sbagliato; i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza, probabilmente fidanzati, che si godono il sole in piscina in quella che probabilmente è una vacanza da sogno.

In realtà, però, c’è qualcosa che non va: riesci a capirlo in solamente 20 secondi? Osserva l’immagine non lasciandoti sfuggire nessun dettaglio e ragionando bene, prova!

Passati i 20 secondi, sei riuscito a capire cosa c’è di sbagliato nell’immagine? Potrebbe inizialmente passare inosservato, ma in realtà è palesemente un errore. Se non lo hai notato entro il tempo limite, prova a prenderti più tempo e continua a guardare bene senza fretta.

Non riesci proprio a notare nulla? Ti suggeriamo allora di non fare attenzione ai due ragazzi, ma alla piscina e soprattutto al contesto in cui è ambientata questa scenetta; guardando bene e ragionando, riuscirai sicuramente a trovare la risposta corretta.

A questo punto, dopo averti dato anche dei suggerimenti per arrivare all’errore, non ci resta che mostrarti cosa c’è che non va nell’immagine del rompicapo; ora sarà tutto più chiaro, ecco la soluzione.

Come si vede nel dettaglio, la piscina presente nella scenetta è in realtà congelata: una situazione impossibile visto il caldo del contesto e il sole cocente che riscalda l’acqua!

Eri già riuscito a capire l’errore nell’immagine entro il tempo limite, o hai avuto bisogno di più tempo e del nostro aiuto? Continua a seguirci per altre sfide divertenti!