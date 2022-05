Nero a metà 3: anticipazioni bomba per l’ultima puntata

Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardo la prossima puntata di Nero a metà: il nostro Carlo rivede inaspettatamente Cristina.

L’appuntamento per il finale di stagione della nota fiction Nero a metà, ci attende il 9 maggio alle 21.25 su Rai1. In quest’occasione, non solo proseguiranno le indagini guidate dal Carlo Guerrieri, ma l’ispettore dovrà anche fare i conti con un ritorno scioccante. Le sue scelte sentimentali l’avevano portato a dire per sempre addio alla moglie Cristina, in seguito all’infatuazione provata per Marta Moselli. Eppure sembra che qualcosa sia destinato a cambiare.

Come se non bastasse, la figlia di Carlo comincia a concretizzare i suoi dubbi nei confronti di Federico: la ragazza infatti è convinta che l’educatore abbia tentato di avvicinarsi a lei per raggirarla. Vediamo ora tutti i dettagli riguardo i due ultimi episodi della terza ed amata stagione di Nero a metà, in onda alle 21.25 su Rai1.

Nero a metà – anticipazioni 9 maggio

Gli ultimi episodi si apriranno con il ritorno epocale di Cristina, ex moglie di Carlo – la quale lo raggiungerà per consegnarli le carte del divorzio. Eppure, sembra che il nostro ispettore avrà un attimo di tentennamento, a quanto pare Carlo non è del tutto convinto di voler chiudere per sempre il suo rapporto con Cristina.

Nel frattempo, continuano le indagini relative allo smistamento della droga degli uomini di Pugliani. Spartaco infatti, riuscirà ad individuare il luogo ove avviene il crimine. Ma non è finita qui, oltre all’operazione collegata a Pugliani – la squadra inizierà le indagini sull’omicidio di un giornalista, il quale stava cercando informazioni sulle risse giovanili della zona. Infine, l’ispettore riuscirà a salvare la figlia di Suleyman, riportandola da sua madre.

Insomma, sembra che tutti i nodi verranno al pettine nel corso degli ultimi due episodi di Nero a metà. A questo punto, sono diverse le domande a cui speriamo di trovare risposta: Federico sta tentando veramente di raggirare la figlia di Carlo? L’ispettore alla fine sceglierà di tornare con sua moglie? E riguardo a Pugliani, a quanto pare sarà proprio Alba ad aiutare la squadra nella scelta del percorso giusto da intraprendere. Tuttavia, per scoprire l’effettivo risvolto della trama, dovremo attendere il 9 maggio, alle 21.25 su Rai1.