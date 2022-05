Ligabue shock: “Ho rischiato di morire”

Luciano Ligabue ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera ed ha raccontato tutto della sua vita. Leggiamo insieme cosa ha detto.

Fra pochissimi giorni, uscirà l’ultimo libro di Luciano Ligabue e per l’occasione il cantante ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera.

E proprio in questa occasione ha raccontato molto di sé, della sua “rivalità storica” con un grande rocker italiano Vasco Rossi e del lutto che lo ha colpito.

Il suo racconto però inizia da molto tempo prima, quando all’età di un anno e mezzo ha rischiato di morire a causa di una peritonite “Se ne accorse un medico che era per caso nella farmacia dove mia mamma mi aveva portato. Ma l’unico ricordo è la cicatrice”.

Uno dei dolori più grandi, invece, provati da Luciano Ligabue è quando ha subito la perdita del figlio. E nel ricordarlo, ha utilizzato parole tanto dolci, che non nascondevano una certa sofferenza.

Luciano Ligabue: tutto sul cantante

Si ricorda di quando glielo portarono “Me lo ritrovai in mano: un affarino di un chilo. Aveva i tratti della mamma”. La figlia di sua moglie Barbara disse che era perfetto. E poi Ligabue ricorda ancora di come “L’ho fatto seppellire in un cimitero che ha un angolo chiamato degli angeli”.

Il ricordo di Luciano Ligabue è ancora vivo in lui. Per molto tempo Barbara è andata a trovarlo tutti i giorni “Si sentiva come se il suo corpo fosse diventato marcio, incapace di dare la vita… Un pensiero ingiusto, ma il suo ‘sentire’ la faceva stare così”.

E poi ha aggiunto “Solo chi ci è passato lo capisce”. Un dolore insopportabile che hanno però dovuto affrontare insieme.

Invece della rivalità con un altro grande della musica italiana, Vasco Rossi, il cantante ha detto che in realtà non c’è mai stata. Anzi “E’ una storia da cui mi è venuta una grande sofferenza”, ma in ogni caso nessuno riuscirà mai a metterli l’uno contro l’altro, dato che entrambi hanno molto rispetto per l’altra persona.

Questa luna intervista al quotidiano, Ligabue ha fatto conoscere un pezzo della sua storia, che forse non tutti erano a conoscenza.

E voi siete fan del cantante?