L’Eredità shock: è successo ieri sera, l’avete visto?

L’Eredità ci ha regalato l’ennesimo istante di suspense: ecco cos’è successo nella puntata di ieri, Insinna è rimasto sotto shock.

La suspense e l’agitazione provocate del noto gioco televisivo l’Eredità sono note a moltissimi telespettatori italiani. Si tratta di una gara a step che prevede il susseguirsi di una serie di campioni, il cui obiettivo si riassume nella sconfitta della ghigliottina. L’ultima fase del gioco infatti è la più complicata: indovinare la parola comune alle cinque proposte dagli autori.

E’ proprio in questa ultima fase che spesso accadono i momenti più emozionanti della puntata: il campione infatti ha a disposizione pochi secondi per indovinare la parola comune. Come se non bastasse, la prima persona a coinvolgersi e provare empatia per il concorrete è lo stesso Flavio Insinna, il quale ieri sera ha dovuto affrontare un’amare delusione. Ecco cos’è successo.

L’Eredità: amara delusione per Flavio Insinna

Nella puntata de’ L’Eredità andata in onda ieri, la campionessa è stata capace di vincere e perdere nello stesso momento. La giovanissima Angelica ha raggiunto la ghigliottina con un premio in palio di ben 30.000 euro, purtroppo però la cifra le è sfuggita dalle mani, nonostante la campionessa avesse indovinato la risposta. Com’è possibile? Vi starete chiedendo.

Dopo il classico minuto di suspense in cui Angelica avrebbe dovuto indovinare la parola comune ad elefante, qua, luigi, velluto e letto – la ragazza ha scritto l’ipotesi sull’iconico cartoncino, consegnato successivamente nelle mani di Flavio Insinna. Dopo qualche secondo però, Angelica ha detto ad alta voce quella che secondo le sarebbe stata la parola, sostantivo che non corrispondeva a quello scritto sul cartoncino. Angelica aveva scritto mosca e dopo pochi istanti ha pensato alla parola zampa. Indovinate un po’ quale si è rivelata la soluzione corretta?

Purtroppo per la giovane Angelica, la risposta corretta non era quella scritta sul cartoncino, bensì quella pronunciata da lei tessa pochi istanti più tardi. Fondamentalmente, la campionessa ha indovinato, ma ha comunque perso i suoi 30.000 euro del monte premi. Insinna è rimasto scioccato e amareggiato: “Ci proveremo e magari vinceremo” – sono state le parole del conduttore – “sei stata brava comunque Angelica”. Speriamo a questo punto che la campionessa sia più fortunata durante la prossima puntata!