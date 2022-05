Federica Nargi, la foto non lascia dubbi: si vede davvero, l’ex-velina mette in risalto tutta la sua infinita bellezza.

Federica Nargi continua a lasciare tutti quanti senza parole e pare prepararsi davvero all’arrivo dell’estate, ormai alle porte; per questa stagione televisiva, l’ex-velina ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show e, in attesa di nuovi progetti, pare si stia godendo dei momenti di relax.

Attivissima sui social, Federica non smette di condividere momenti dalla sua vita quotidiana, mostrandosi davvero splendida; la nuova foto non lascia davvero nessun dubbiO, si mostra come una dea.

Federica Nargi, la foto non lascia dubbi: meravigliosa in costume

Talentuosa e solare, la Nargi ha conquistato tutti quanti sin da quando ha fatto il suo esordio a Striscia la Notizia, in coppia con Costanza Caracciolo; romana classe ’90, a 32 anni compiuti la showgirl e modella pare aver raggiunto il pieno della sua bellezza.

Anche se manca ancora qualche settimana all’arrivo ufficiale dell’estate, Federica ha già deciso di mostrarsi in bikini e di godersi il sole, volando in vacanza in Egitto a Sharm el-Sheikh.

Proprio su una delle spiagge della nota località turistica l’ex-velina si è fatta immortalare più bella che mai, con tanto di costume rosso porpora effetto seta; il bikini esalta la silhouette super-allenata della showgirl, sdraiata con gli occhiali da sole in riva al mare.

Coi capelli mori sciolti e mossi che le cadono dietro la testa, la Nargi sfoggia tutto il suo fisico scolpito, in una posa che mette in evidenza le sue gambe lunghissime; baciata dal sole, la sabbia e il mare sembrano enfatizzare ancora di più tutta la sua bellezza.

“Posa senza respiro” scrive ironizzando la Nargi, quasi a voler dire che stesse trattenendo la pancia; sono in molti però i fan che, dopo aver riempito di like la foto, hanno commentato il post complimentandosi con l’addome della showgirl.

Nei commenti poi si sprecano i complimenti per l’ex-velina, “divina” e “bellissima” per i suoi fan, che arrivano spesso anche a farle dichiarazioni d’amore; Federica conquista ancora tutti quanti.