Cecilia e Belen: una foto epica per tutte e due al mare

Cecilia e Belen Rodriguez, una foto epica per tutte e due al mare: le due sorelle insieme moltiplicano il concentrato di bellezza.

L’unione fa la forza, recita un celebre detto popolare; lo stesso vale quando due donne bellissime come Cecilia e Belen Rodriguez si fanno immortalare insieme, con il risultato che non può che essere enfatizzato.

Dopo il successo indiscusso di Belen, anche Cecilia si è imposta nel nostro mondo dello spettacolo; le due Rodriguez, col loro fascino latino, sono tra le vip più amate e la nuova foto, che le ritrae in costume insieme, è davvero epica.

Cecilia e Belen Rodriguez, una foto epica per tutte e due al mare: le due sorelle incantano

Dopo un periodo dove è stata forse Cecilia la Rodriguez seguita con maggiore attenzione, Belen si è ripresa la scena; tornata single, la più grande delle sorelle si è imposta di nuovo anche in tv, grazie alla conduzione de Le Iene.

Alcuni fan continuano ancora a discutere su chi sia la più bella delle sorelle, ma ciò che è certo è che tutti apprezzano il fascino delle due; per questo, quando si mostrano insieme, lasciano ancor di più senza parole.

Come vediamo dal nuovo post pubblicato da Cecilia, le due sorelle si sono fatte di nuovo immortalare insieme per il loro brand di moda dedicato ai costumi, Me-Fui; oltre ad essere le fondatrici, le due Rodriguez sono anche le modelle di punta del brand e, su di loro, i costumi non possono che essere enfatizzati.

Nella foto realizzata per la campagna promozionale, vediamo le due Rodrguez sdraiate nell’acqua una vicina all’altra, incastrate perfettamente come lo Ying e lo Yang; Cechu indossa un costume intero viola, mentre Belen propone un bikini rosa salmone.

A svettare, oltre ai costumi della collezione, anche i corpi scolpiti delle due Rodriguez, con le lunghe gambe di entrambe che si prendono il primo piano dello scatto.

Una visione davvero spettacolare, che rende la foto ancor più epica; davanti al fascino delle due sorelle, i fan sono rimasti senza parole e i like e i commenti di complimenti sono arrivati a dismisura.