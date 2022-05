The Resident anticipazioni: la grave malattia sconvolge tutti

Mercoledì 4 maggio andrà in onda un’altra imperdibile puntata di The Resident . Intanto sono già uscite le ultime anticipazione sul prossimo episodio e a quanto sembra non mancheranno i colpi di scena. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Manca sempre meno al decimo episodio di The Resident, anche i fan, dopo la lunga pausa da febbraio ad aprile, non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la fiction. Le prime notizie confermano che da ora in poi andrà avanti regolarmente fino alla quarta stagione.

Il 4 maggio andrà in onda il decimo episodio della serie, il titolo “Un salto nel buio” lascia già nel pubblico un grande senso di suspence. Ora tutti non vedono l’ora di scoprire cosa deciderà Mina Okafor dopo aver espresso la sua volontà di trasferirsi in Nigeria per evitare l’espulsione.

La ragazza si dovrà preparare per affrontare il lungo viaggio insieme al suo compagno, ma come ben sappiamo alla fine qualcosa andrà nel verso sbagliato. Infatti da quanto è emerso, proprio il giorno prima di partire la madre AJ Austin si sentirà molto male e dovrà recarsi in ospedale.

Le anticipazioni non sono di certo finite qui, scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata di The Resident.

The Resident: ecco tutte le anticipazione sulla puntata del 4 maggio

Il prossimo episodio di The Resident si prospetta pieno di novità e colpi di scena. La fiction in questo periodo ha riscosso un successo enorme e il pubblico da casa non vuole perdersi nemmeno un episodio del Medical Drama.

Il 4 maggio andrà in onda la decima puntata, proprio qui scopriremo che Carol verrà sottoposta immediatamente ai necessari accertamenti medici.

Inizialmente le analisi non mostreranno nulla di grave, ma la donna sarà costretta a tornare in ospedale per via di un malore improvviso. I medici cercheranno in ogni modo di capire cosa non va nella paziente, ma solo alla fine della puntata scopriremo di cosa si tratta.

Dopo la diagnosi, i dottori comunicano a Carol che è affetta da un tumore al polmone al quarto stadio.

A questo punto AJ deciderà di non lasciare da sola sua madre e non potrà far altro che annullare il viaggio. Ora non ci resta che aspettare il 4 maggio per scoprire le altre novità sulla fiction.