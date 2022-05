Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuovissima puntata della nostra soap opera, italiana, preferita.

Anche oggi, 2 maggio, va in onda un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore, ma in una versione un po’ diversa da solito, perchè come sappiamo è terminata la sesta stagione.

E, si vocifera, che ci siano già alcune interessantissime informazioni per quanto riguarda la settima, che dovrebbe andare in onda, come è successo sempre, dal mese di settembre in poi, ma veniamo a cosa vedremo oggi.

Il paradiso delle signore: puntata shock, da non credere

Iniziamo, quindi con il dire che fino al 27 di maggio avremmo modo di vedere le repliche della prima serie del Paradiso delle Signore, dove tutto ebbe inizio, ormai molti anni addietro.

Teresa, infatti, scopre che il suo fidanzato, pochissimo prima delle sua tanto attese nozze lo tradisce, e per questo decide di umiliarlo davanti a tutti in piazza, il padre, ovviamente, senza parole per lo scandalo che ha creato la figlia, la punisce.

Ma come? Decide di organizzare subito il suo trasferimento a Milano, dove c’è lo zio Vincenzo che l’attende ed è un proprietario di un negozio di tessuti e un bravissimo sarto, dalle grandi doti.

La ragazza, ovviamente, non si sa muovere bene all’interno di una grande città, e per questo motivo cercando di scipparla, ma fortunatamente, arriva in suo soccorso un signorotto locale, anche un po’ altezzoso.

Con il suo aiuto, fortunatamente, non è successo assolutamente nulla, ma per la povera ragazza, sembra che non ci sia fine ai vari guai, lo zio, infatti, viene accusato di aver provato ad accendere il fuoco ad uno dei furgoni del Paradiso delle Signore.

Un grande magazzino che ha aperto da pochissimo tempo in città e che sta praticamente facendo chiudere tutti i negozi che ci sono, lo zio di Teresa viene arrestato, e la giovane decide di intervenire in prima persona.

Va dal direttore del noto negozio e decide di parlarci di persona, ma quando arriva, capisce che è la persona che l’ha salvata, ovvero Pietro Mori, ed il loro incontro finisce con una strana decisione da parte della ragazza.

Teresa, anche se ha perso, non ha nessuna intenzione di demordere, e trova un’altra idea per aiutare lo zio, diventa una Venere del grande magazzino, e con i soldi che guadagna potrà saldare il debito.

Però il suo modo di fare ed il suo atteggiamento, un po’ grezzo, non piacciono alla capocommessa, Clara Mantovani, e triste per come sono andate le selezioni, decide di sfogarsi con un bel giovane, ovvero Vittorio Conti.

La ragazza, si confida con lui, dichiarando che vede Il paradiso come un posto falso e bugiardo, ma Vittorio, che è il pubblicitario del negozio, vede le parole della giovane siciliana come un’illuminazione, e cerca di convincere in tutti i modi Pietro a darle una possibilità di diventare una loro commessa.

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nelle prossime puntate con questo incredibile salto indietro nel tempo, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.