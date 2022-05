Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo nella super seguita soap opera turca che tiene incollati al piccolo schermo moltissime persone.

Anche oggi, 2 maggio, va in onda una nuova puntata per quanto riguarda Brave and Beautiful, che è iniziata da poche settimane ma sono successe già mille cose interessanti e che hanno stupito tutti.

Cerchiamo quindi di capire che cosa ci attende per la giornata di oggi che sicuramente continuerà a stupirci, anche perchè sappiamo che Tashin ha scoperto un qualcosa di molto particolare su Cesur.

Brave and Beautiful: Tashin ha un asso contro Cesur

Iniziamo con il dire che inizialmente Cesur e Tashin erano una cosa sola, mentre adesso, accanto al primo troviamo quasi sempre Korhan, anche perchè dopo aver tentato di togliersi la vita, perchè ferito dal padre e dalla moglie ha deciso di lasciare per sempre la tenuta.

Non vuole più, assolutamente, vivere nello stesso posto del padre, e per questo motivo, il fratello di Suhan ha fatto le valigie, in modo frettoloso, ed ha accettato di vivere a casa dell’Alemandaroglu.

Korhan, ha provato a fare pace con il padre, che è sempre stato un’uomo molto particolare, ma senza avere successo, e Tashin ha voluto fargli sapere che lo considera incapace di fare molte cose, tanto che non è riuscito nemmeno a togliersi la vita come aveva progettato.

Ecco perchè il marito di Cahide ha deciso di metterci una pietra sopra al rapporto e si è alleato con l’ex cognato, Cesur, ovviamente è felice di avere accanto a se il Korludag junior, ovvero un alleato importantissimo, nella sua battaglia contro il senior.

Ma, sentendosi con le spalle al muro, quest’ultimo propone a Bulent di creare una nuova azienda insieme, ma lui dovrà fare un favore, ovvero controllare la nuova coppia di amici formata dall’Alemadaroglu e dal primogenito.

L’ex marito di Suhan, è riuscito, in modo molto intelligente e furbo, a togliere delle quote alla società di Tashin, perchè Cesur è riuscito a registrare una confessione del Korludag senior dove confessava di aver celato la morte di Adalet.

Ecco perchè, non ha potuto non cedere le quote, ma l’uomo, si sta preparando ad un nuovo colpo di scena per vendicare questo che per lui è un torto subito, staremo a vedere che cosa succederà.

Non ci resta che attendere le prossime puntate che vanno in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa per capire meglio insieme.