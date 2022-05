Vediamo meglio insieme quali sono i punti di forza per ogni marito in base alla sua data di nascita e quindi al suo segno zodiacale.

Oggi vi vogliamo mostrare una classifica un po’ diversa dal solito, perchè per ogni segno vi indichiamo una sua caratteristica principale, ma in che aspetto del loro carattere? Vi vogliamo proprio stupire perchè parleremo di tutti i segni e del loro modo di essere mariti affettuosi.

Ovviamente vale anche se sono fidanzati, la cosa non cambi di molto, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo se il nostro compagno effettivamente rispecchia le caratteristiche che vi andiamo a mostrare.

Stelle: il punto forte di ogni marito in base al suo segno zodiacale

Iniziamo senza perdere troppo tempo, con il primo segno, ovvero quello dell’Ariete, che è un marito fantastico sotto tutti i punti di vista, e ti stupisce ogni giorno, anche con un fiore appena ti svegli.

Non abbandona mai e poi mai il suo amore, anche nel pieno di una tempesta, tu puoi sempre contare su di lui, ovviamente spesso può sembrare un po’ opprimente, ma è per via del suo enorme amore che prova.

Il prossimo segno è quello del Toro, che ha sempre ben presente quello che succede in famiglia e in amore vive delle passioni incredibili che con il passare del tempo non si perdono, anzi, riesce a coltivarle giorno per giorno e non lascerebbe mai e poi mai il suo compagno.

Arriviamo al segno dei Gemelli, che appoggia in modo molto felice qualsiasi progetto voglia fare il proprio compagno, e per questo il matrimonio per lui è solamente un nuovo inizio che va affrontato nel migliore dei modi, e poi è molto romantico.

Passiamo al Cancro, che normalmente prende tutto in prima persona, e per questo motivo, in famiglia tende ad organizzare tutto lui per togliere del peso alla persona che ama e che ha vicino, perchè lei deve solamente stare bene e rilassarsi il più possibile.

Arriviamo al Leone, che si impegna sempre in tutto, ed ovviamente anche in una relazione è la stessa cosa, riesce a tirare sempre su di morale il suo compagno o compagna ed in questo momento, anche i momenti neri diventano grigi.

E’ il momento della Vergine, che è un marito fantastico, che si impegna al massimo per il bene del suo amore e per lui ogni cosa deve essere perfetta, perchè la sua relazione è importante e niente la può rovinare.

Passiamo alla Bilancia, che è un’ottimo cuoco e prepara dei piatti eccezionali solamente per la sua compagna, ma non solo, riesce a farla sentire speciale in qualsiasi momento della vita, anche quando lei non ci si sente assolutamente.

Arriviamo al Sagittario, un marito che vede sempre il bicchiere mezzo pieno ed in questo modo affronta la sua vita di coppia, con il sorriso sulle labbra, anche se ama stare in compagnia degli amici, preferisce stare nelle quattro mura domestiche accoccolato al suo amore.

E’ il momento del Capricorno, che si impegna per far si che tutto vada nel migliore dei modi, e che tutto si aggiusti per far vivere una vita comoda e tranquilla alla sua amata, anche se non ama tantissimo scherzare, con lui si vive benissimo in coppia.

Penultimo segno, l’Acquario, che mette sempre un tocco di creatività in tutto quello che fa, e stupisce il suo amore sempre con cose diverse, anche molto particolari e creative, ma il suo compagno si sente al centro dell’attenzione sempre!

Ultimo segno, i Pesci, che riescono sempre ad esprimere quello che hanno nel cuore in modo molto trasparente, quindi se vi dice di amarvi, fidatevi è assolutamente così, anche se non invade mai i vostri spazi, per lui siete il suo tutto.

E voi avete trovato la descrizione corrispondere con il segno del vostro compagno? Continuate a seguirci per passare alcuni momenti in totale tranquillità e ricaricare la vostra mente!