Melita Toniolo, in palestra fa impazzire tutti: la ‘diavolita’ è sempre al top quando si parla di forma fisica e di bellezza.

Dopo la fama ottenuta con la partecipazione al Grande Fratello, Melita Toniolo ha iniziato una brillante carriera come showgirl, modella e conduttrice; la classe ’86 trevisana è da un po’ lontana dai riflettori, ma il pubblico non si è di certo scordato di lei.

Bella come non mai, la ‘diavolita’ fa ora impazzire tutti quanti pubblicando uno scatto direttamente dalla palestra in cui si allena; corpo da urlo e non solo per Melita, eccola.

Melita Toniolo, in palestra fa impazzire tutti: la foto della ‘diavolita’

Coi suoi particolari lineamenti e il corpo scolpito, Melita affascina ormai tutti quanti da diversi anni; quando si parla di bellezza, la ‘diavolita’ è sempre inclusa nell’elenco di showgirl più amate.

Attivissima sui social, tra un impegno e l’altro la Toniolo trova sempre il tempo per allenarsi e tenersi in forma, come dimostra il nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Come vediamo dallo scatto infatti, Melita si trova direttamente in palestra in tenuta d’allenamento, pronta per la solita sessione di fitness; con un outfit pienamente sportivo, la showgirl fa impazzire tutti quanti.

Oltre ai leggins fucsia attillati, Melissa indossa un top bianco strettissimo griffato Adidas, che contiene davvero a fatica il suo florido e prosperoso décollété, messo in risalto dall’indumento.

Seduta sulla palla da ginnastica, la Toniolo fa davvero girare la testa a tutti quanti e si prepara al meglio alla stagione estiva. “Quando l’apparenza inganna, la realtà stupisce.” scrive nella didascalia del post, sommerso di mi piace da parte dei tantissimi follower della ‘diavolita’.

Si sprecano i complimenti per lei nei commenti, coi fan tutti in visibilio davanti alla sua bellezza; “Meravigliosa. Gli allenamenti danno i suoi frutti. Condizione strepitosa” scrive un fan, mentre un altro spiega come la Toniolo sia una ‘fantastica realtà”.

L’ultima apparizione televisiva di Melita Toniolo risale ad All Together Now, quando nell’edizione 2019-2020 ha preso parte al programma nella giuria; in attesa di rivederla coinvolta in qualche nuovo progetto, i fan non smettono di apprezzarla sui social.