Grey’s Anatomy: Addison Montgomery e le tensioni shock

Grey’s Anatomy 18: cosa succede nel prossimo episodio ai dottori del Grey Sloan Memorial Hospital? Andiamo a vedere tutte le anticipazioni.

Ci sono grandi ritorni sul set di Grey’s Anatomy, giunto alla sua 18° stagione. Kate Walsh torna a vestire nuovamente i panni della dottoressa Addison Montgomery.

Era già successo in questa stagione: nelle prime puntate, infatti, era tornata per dare una mano con gli specializzandi, dato che con il Covid erano rimasti indietro.

Ci ha fatto compagnia per due puntate ed adesso non sappiamo per quanto tempo rimarrà. Un’attrice, invece, ha fatto impazzire i suoi fan per aver pubblicato una foto insieme alla sua collega Camilla Luddington, che nello show interpreta Jo Wilson.

Stiamo parlando di Jessica Capshaw, che per anni è stata la dottoressa Arizona Robbins. Dopo al foto pubblicata su Instagram, i fan sono letteralmente impazziti.

Invece, ormai è stato confermato il ritorno di una delle coppie più amate, i cosiddetti Japril, ovvero Jackson Avery e April Kepner.

Grey’s Anatomy 18: anticipazioni sulla nuova puntata

I due attori, ovvero Jesse Williams e Sarah Drew, sembrano aver lasciato un vuoto nel cuore dei loro fan, che si aspettano che questo ritorno nello show sancisca di nuovo una loro unione.

Anche in questo caso non sappiamo se i due tornano solo per l’episodio finale o se apre una strada per la nuova stagione, ovvero la 19°.

Cosa succederà questa volta ai dottori del Grey Sloan Memorial Hospital? La puntata in questione è la 18×16. L’ultima puntata si era conclusa con un enorme dubbio da parte della dottoressa Meredith Grey, ovvero se rimanere a Seattle o accettare la proposta del Dottor Hamilton e trasferirsi nel Minnesota.

I fan sperano che la scelta venga fatta nella nuova puntata, che in America uscirà il prossimo 5 maggio. Infatti, per il momento lo show è nuovamente in pausa.

Ci sarà, come abbiamo già detto anche il ritorno della “dottoressa Lucifero”, ovvero di Addison Montgomery.

Ma andiamo a leggere cosa succederà nel nuovo episodio di Grey’s Anatomy 18: “Bailey affronta un’infelice Catherine che sta affrontando gli audit per molti dei suoi ospedali della Fondazione. Nel frattempo, Addison è tornata al Grey Sloan; le tensioni aumentano tra Meredith e Richard, Owen torna al lavoro“.