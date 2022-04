Verissimo, ospiti incredibili da Silvia Toffanin: ancora una volta la conduttrice non delude, ecco le anticipazioni per il programma.

Non mancheranno di certo le emozioni anche per questo week-end di Verissimo, con Silvia Toffanin ancora una volta pronta a tenere compagnia a milioni di telespettatori collegati.

Stando alle anticipazioni, questa puntata di sabato 30 aprile sarà all’insegna dei ritorni nello studio della Toffanin; ecco gli ospiti incredibili per la nuova puntata del seguitissimo programma di Canale 5.

Verissimo, ospiti incredibili da Silvia Toffanin: grandi ritorni

Per questo week-end la Toffanin avrà modo di intervistare nuovamente grandi nomi già passati per il suo salotto, ma non solo; anche per quest’ultimissima parte di stagione televisiva, il programma (che ha avuto un grandissimo successo) sembra non voler deludere.

In studio ci sarà spazio per la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, per la prima volta in tv col loro piccolo Gabriele, nato da pochi mesi.

A seguire, dopo il piacevole tempo passato con la splendida famiglia, ci sarà spazio per la musica con la presenza di Red Canzian (che racconterà dei problemi passati nell’ultimo periodo) ed Emma Muscat, ex-allieva di Amici che rappresenterà Malta al prossimo Eurovision Song Contest 2022 (dove per l’Italia ci saranno Mamhood e Blanco).

Di ritorno a Verissimo anche Carmen Russo, che dopo l’esperienza al GF Vip arriverà in studio con la sua amatissima figlia Maria; non mancheranno le emozioni, così come quando la Toffanin intervisterà la celebre showgirl Angela Melillo.

Inoltre, spazio anche per un volto amatissimo del piccolo schermo: Clayton Norcross, che per molti anni ha vestito i panni di Thorne Forrester nell’amatissima soap statunitense Beautiful.

Soprende l’assenza dalla lista degli ospiti di LDA, recente eliminato da Amici; dall’inizio del serale la Toffanin ha sempre dato spazio ai ragazzi usciti dal talent show, ma è probabile che più che una scelta del programma l’assenza del figlio di Gigi D’Alessio sia data dai suoi impegni; il ragazzo ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo, Bandana, e magari avrà spazio nelle successive puntate di Verissimo.