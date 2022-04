Una Vita anticipazioni, Caron la tiene sott’occhio: per lei non si mette per nulla bene, ecco cosa succede nei prossimi episodi.

Grandissimo colpo di scena per la soap spagnola di Canale 5, e pare non sia destinato ad essere l’unico. In vista di questa puntata del week end sono tante le trame che sicuramente verranno portate avanti, dalla relazione di Alodia con Ignacio fino a Miguel, gli Olmedo e ovviamente i Quesada.

Come abbiamo visto, il diplomatico Pierre Caron è al soldo di Marcos e tiene sott’occhio Natalia, la cui situazione non è delle migliori; ecco cosa succede nei prossimi episodi.

Una Vita anticipazioni, Caron la tiene sott’occhio: Natalia rischia

Genoveva e Aurelio, per portare avanti i loro affari, avevano chiesto a Natalia Quesada di sedurre il diplomatico francese Pierre Caron per ottenere informazioni; i due, che abbiamo scoperto essere amanti, vorrebbero che la giovane messicana continuasse con la sua relazione.

Natalia si è però innamorata di Felipe e non vorrebbe più saperne del diplomatico, ma viene messa alle strette anche dalla Salmeron, a cui aveva chiesto aiuto; ciò che non sospetta Genoveva è che Caron sia pagato da Marcos per mettere fuorigioco Natalia.

Stando alle anticipazioni, Caron metterà in pratica un astuto piano per avere in pugno la ragazza, lasciando sbigottito lo stesso Aurelio; il diplomatico vuole che la giovane sia una spia per i francesi e, qualora non accettasse, è pronto a denunciarla.

Cosa farà Natalia, che sembra essere sempre più vittima della guerra tra famiglie e delle trame di Genoveva e Aurelio? Il Quesada si è lasciato ingannare dal diplomatico e questa mossa potrebbe portargli seri problemi.

Intanto Roberto ha avuto un confronto con Marcos e, fingendosi ancora un suo amico, gli ruba il portafogli; l’Olmedo rivelerà il furto al nipote Miguel, perché all’interno dell’oggetto ha trovato una misteriosa combinazione che sembra cambiare le carte in tavola…

Di cosa si tratterà? Che Marcos nasconda qualcosa di importante all’interno di una cassaforte? Continuate a seguirci per altre anticipazioni su Una Vita e non solo.