Rompicapo: sai trovare la moneta falsa? Sei un genio

Rompicapo, sai trovare la moneta falsa? Sei davvero un genio se riesci a dare la risposta corretta.

Avere una buona abilità d’osservazione è importante in ogni contesto, specie se dobbiamo riconoscere la veridicità di un oggetto o meno, come chiede questo nuovo rompicapo.

La nuova sfida emersa dal web infatti mette il lettore di fronte ad un enigma di difficile risoluzione: quale moneta è falsa tra quelle proposte? Guarda attentamente, ragiona e cerca di rispondere nel modo. Ci riuscirai?

Come vediamo, l’immagine proposta da questo rompicapo ha come protagoniste delle monete; avendo una bilancia a disposizione e con tre monete, come fare per capire quale è quella falsa? L’unico indizio che ci mette a disposizione il rompicapo è relativo al peso della moneta falsa, minore rispetto a quello delle altre.

Come fare dunque per capire quale tra le tre è la falsa? La situazione è piuttosto complicata, ma si può risolvere sfoderando tutte le proprie abilità e ragionando con pazienza.

Ovviamente dobbiamo fare affidamento sulla bilancia, ma come? Abbiamo tutto ciò che ci serve a disposizione, dunque non resta che trovare la chiave di lettura vincente.

Se sei già riuscito a capire come fare per individuare la moneta falsa, ti facciamo tanti complimenti perché ciò significa che sei davvero molto abile nel ragionamento; se ti trovi invece in alto mare, proviamo a darti un indizio consigliandoti di considerare le monete come fossero due.

Ti ha aiutato? A questo punto, è arrivato il momento di svelare la soluzione a questo intricato rompicapo, che probabilmente oltre a farvi divertire vi ha già messo in difficoltà!

Il procedimento da effettuare è il seguente: si devono pesare due monete contemporaneamente e, qualora avessero lo stesso peso, la terza moneta fuori dalla bilancia sarà quella falsa.

Viceversa, se hanno un peso diverso, sarà quella col peso minore a dover essere allontanata; se ti sei divertito con questo rompicapo, continua a seguirci per altre sfide intellettive e non solo!