Chicago Fire 10: Il ritorno shock che nessuno immaginava

Chicago Fire 10: si vociferava ormai da tempo un suo ritorno, ora nella puntata finale ci sarà un graditissimo ritorno. Chi sta tornando nella Caserma 51?

Nella puntata 200 della decima stagione ha lasciato un grande vuoto uno dei personaggi più amati di Chicago Fire. Stiamo parlando, ovviamente, del capitano Matt Casey, interpretato da Jesse Spencer.

Da un po’ di tempo si vociferava sul web il fatto che potesse tornare alla Caserma 51, ma serviva un grande episodio.

E l’occasione perfetta sembra proprio il matrimonio fra il tenente della Squadra 3, Kelly Severide, e il tenente del Camion 81, Stella Kidd, che ha preso il posto proprio di Casey.

E questo episodio sembra che si stia concretizzando sempre di più. Uno dei motivi per il quale farebbe ritorno è sicuramente il loro matrimonio. Ed insieme a lui, ci dovrebbe essere anche Sylvie Brett, interpretata da Kara Killmer.

Chicago Fire 10: grandi ritorni per il finale di stagione

La puntata in questione andrà in onda il prossimo 25 maggio, che decreterà il finale di questa decima stagione.

Matt Casey si è trasferito in Oregon per aiutare i figli del suo migliore amico e collega, deceduto proprio durante un incendio.

Aveva, però, intrapreso una relazione con il paramedico dell’ambulanza 61, Brett, che alla fine, sentendo tanto la sua mancanza ha deciso di seguirlo per stargli accanto in questa nuova avventura.

Jesse Spencer non ha mai detto che questo si tratta di un addio, ma solo di un arrivederci. Infatti, sta per tornare sul set dove tanti amici lo stanno aspettando.

Derek Haas ha però parlato al condizionale, ma solo perchè non vuole portarsi sfortuna. lo showrunner ha affermato che non vuole “promettere nulla fino a quando le telecamere non staranno girando… ma è la nostra grande aspettativa che vedremo sia Casey che Brett nel finale” di questa decima stagione, “perché stanno per accadere grandi cose eccitanti“.

Ed ha concluso avvertendo tutti i fan dello show ideato da Dick Wolf che “Questo sarà il miglior finale di sempre, andrò avanti e lo dirò”.

Insomma, è ormai certo che Jesse Spencer tornerà sul set di Chicago Fire 10. Siete contenti di rivedere il capitano Matt Casey e Sylvie Brett di nuovo nella loro amata caserma 51?