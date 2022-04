Adriano Celentano: la confessione di Teo Teocoli fa preoccupare

Adriano Celentano e Teo Teocoli sono stati amici per moltissimi anni. Qualche giorno fa, l’imitatore, ha rilasciato un’intervista scioccante, spiegando i motivi che l’hanno spinto a chiudere l’amicizia con il noto contate. Siete curiosi di scoprire cosa ha confessato? Vediamolo insieme.

Impossibile dimenticare le imitazioni di Teo Tecoli su Adriano Celentano, i due per lunghi anni sono stati anche molto amici. Infatti oltre collaborare insieme nel mondo dello spettacolo, si vedevano anche al di fuori per passare del tempo. Ad un certo punto però, qualcosa tra loro si è rotto. A dire tutta la verità sulla questione ci ha pensato Teocoli.

Negli ultimi giorni a far discutere sul web sono state alcune rivelazioni shock di Teo Teocoli su Adriano Celentano. L’imitatore è stato intervistato da Francesca Fagnani, durante il programma Belve.

Il pubblico è rimasto senza parole dopo aver ascoltato le dure parole di Teocoli sull’ex amico, nessuno si aspettava che i due fossero arrivati ad una rottura del genere.

L’intervista è andata in onda lo scorso 22 aprile su Rai 2 e da quel momento non si fa altro che parlare della questione Teocoli – Celentano.

Impossibile non ricordare la bellissima amicizia tra questi due volti noti del mondo dello spettacolo, Teo e Adriano si esibivano insieme e facevano ridere a crepa pelle il pubblico. Purtroppo, ad un certo punto la loro amicizia ha subito una battuta d’arresto. Il motivo si celerebbe dietro un retroscena di natura professionale, che ha poi avuto un forte impatto anche nella vita privata dei due.

A rivelare alcune indiscrezioni sulla clamorosa litigata è stato proprio Teo Teocoli, vediamo cosa è successo.

Teo Teocoli: la rivelazione shock su Adriano Celentano

Teo Tecoli durante la trasmissione Belve, ha rivelato i motivi legati alla rottura tra lui e Celentano. L’imitatore ha svelato un retroscena inedito avvenuto dietro le quinte della serie tv Adrian, mandata in onda su Canale 5.

Le sue parole sono state “Celentano voleva che lo imitassi perfettamente così potevo presentare io lo spettacolo al posto suo, ma questa cosa a Mediaset non piaceva. Io stetti due giorni a Verona e Adriano non si è mai presentato. Alla fine tornai a Milano e dissi: ‘Se hai bisogno, chiamami, ma parliamoci!”

Teo ha anche aggiunto che ha provato a chiamare Adriano un paio di volte ma senza mai ottenere nessuna risposta, da quel momento non si sono più sentiti. Ma non solo, l’imitatore ha anche dichiarato che Adriano dopo la serie ha chiuso i battenti, esclamando “Dopo Adrian è caduto il sipario. Credo che siano chiusi in casa da tre anni”.

Non sono mancate le frecciatine anche nei confronti della Mori, Teo ha rivangato il passato utilizzando parole non molto carine nei suoi confronti. Ora non ci resta che aspettare la risposta di Adriano Celentano. Voi cosa ne pensate?