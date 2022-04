Una Vita, Pierre Caron e Marcos: cosa succede tra i due? Ecco le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5.

La faida tra i Bacigalupe e i Quesada ha ormai preso da diverso tempo una piega oscura, con Aurelio che può contare sul supporto di Genoveva e Marcos ormai sempre più fuori controllo.

Mentre Aurelio e Genoveva sono diventati amanti, Natalia continua a rifiutare la corte di Pierre Caron, volendosi concentrare esclusivamente su Felipe; Genoveva sospetta che la ragazza si sia innamorata del marito ma la messicana dissimula, mentre Marcos potrebbe aver trovato un inaspettato alleato.

Una Vita, Caron e Marcos cosa succede? Ecco le anticipazioni

Aurelio e Genoveva, per ottenere informazioni utili alla loro società, hanno fatto sedurre un diplomatico francese a Natalia Quesada; la giovane, ormai innamoratasi di Felipe, non ha però nessuna intenzione di giocare alla femme fatale con Pierre Caron.

Genoveva ha però per lei un ulteriore compito, ovvero quello di far ingelosire Felipe proprio col diplomatico; anche se dentro di lei contraria, Natalia non può opporsi per continuare a mascherare i suoi veri sentimenti per Felipe.

Stando alle anticipazioni, si scoprirà presto però che Caron non è per nulla utile ad Aurelio e Genoveva, bensì può essere un pericoloso nemico; l’uomo è stato infatti ingaggiato da Marcos per vendicarsi una volta per tutte dei Quesada, convinto anche che Natalia sia l’assassina di sua moglie.

La Salmeron e il Quesada non sospettano quindi che Caron potrebbe rappresentare un grave pericolo per Natalia; la riluttanza della giovane potrebbe salvarla? Oppure deciderà di obbedire alla potente coppia, mettendo da parte i sinceri sentimenti che la vorrebbero solamente tra le braccia di Felipe?

L’avvocato, dal canto suo, si è dichiarato alla Quesada, ma ha intenzione di andarci piano per cercare di proteggerla; Miguel invece dubita sempre di più di Marcos e potrebbe decidere di abbandonarlo di nuovo per accettare un’altra offerta di lavoro.

I sindacati stanno preparando uno sciopero e gli operai avranno bisogno di aiuto da parte degli avvocati e Miguel potrebbe proprio essere tra questi, nonostante i grandi rischi.