Rompicapo: solo i migliori riescono a capire chi è il ladro

Vediamo insieme di scoprire chi tra le due persone rappresentante nell’immagine è il più onesto, e chi invece no!

Come sappiamo i test o i rompicapo, sono un modo per rilassare la nostra mente che ci permette di distoglierci dalla realtà che ci circonda ogni giorno con i suoi mille problemi di natura diversa.

Noi oggi vi vogliamo proporre non un facile test, ma un rompicapo, che vi occuperà un po’ di tempo per trovare la soluzione, perchè non è assolutamente così scontata come potete pensare, anzi!

Rompicapo: chi è quello disonesto tra i tre? Impossibile

Ovviamente tutta l’immagine è studiata in modo egregio per far confondere la nostra mente, e per portarci via dalla risposta corretta, ma andiamo con ordine e vediamo bene che cosa è raffigurato.

Ci sono 3 uomini, uno diverso dall’altro che possono essere il ladro in questione, ma se analizziamo bene la loro postura quello che si trova al centro ha le mani conserte e non sembra avere un atteggiamento come se dovesse nascondere qualcosa.

Quindi in questo casa restano solamente due personaggi, ovvero l’uomo sotto alla lettera A e quello sotto alla lettera C, e ci possiamo concentrare su di loro, come sempre vi diamo dei grandi aiuti, non negatelo.

Ma ci siamo dimenticati di indicarvi quanto tempo avete a disposizione, questa volta, dato che siamo buoni, non c’è un limite entro il quale rispondere, perchè bisogna riflette e capire bene tutti i dettagli.

Noi nel corso dell’articolo, come sempre vi daremo anche la soluzione ma intanto, ragionate su i due uomini che sono rimasti, e notate che tutti e due hanno le mani in tasca, ma in uno c’è un particolare.

Non siete ancora riusciti a capire chi è il colpevole tra i due, scendete di pochissime righe e lo scoprirete subito, e secondo noi rimarrete senza parole dicendo, non lo avevo proprio notato.

Ebbene si il colpevole era l’uomo raffigurato sotto alla lettera A, ha un cappello con il cartellino e si capisce che effettivamente il ladro era lui!

Voi eravate riusciti a trovare la soluzione senza il nostro aiuto oppure solamente dopo? Continuate a seguirci per allenare sempre di più la vostra mente a lavorare in modo veloce e preciso, ed ovviamente in questo modo potete sfidare amici e parenti!