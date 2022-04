Influencer si rifà il lato b: eccola oggi dopo aver speso 60 mila euro

Un infleuncer di Nuova Delhi diventa una star dopo aver speso 60mila euro per rifarsi un lato b enorme. Il suo nome è Shilpa Sethi e ha conquistato il web con l’intervento chirurgico. Vediamo chi è e come ha trasformato il suo posteriore.

Avete sentito parlare di Shilpa Sethi? La giovanissima influencer di Nuova Delhi che sta facendo discutere sul web per via di una scelta piuttosto particolare. L’influencer ha speso ben 60mila euro per gonfiarsi il lato b, ma il risultato è sconvolgente. Siete curiosi di vedere la sua trasformazione?

Una giovane influencer di Nuova Delhi è riuscita a raggiungere ben 1.2 milioni di followers grazie al suo enorme lato b. No, non si tratta di uno scherzo e non è nemmeno naturale, infatti la ragazza ha speso 60 mila euro per sottoporsi all’interno chirurgico.

Il suo nome è Shipa Sethi e ha una passione per il Butt Lift brasiliano, si tratta di un intervento chirurgico che permette di gonfiare il fondo schiena prelevando il grasso da un’altra parte del corpo.

Questa operazione non è affatto semplice, ma sempre più influencer decidono di sottoporsi all’intervento per assomigliare ad alcune star famose, come ad esempio Kim Kardashian.

Shilpa Sethi sognava di fare questa operazione sin dalla giovane età, dopo aver racimolato una bella somma di denaro è riuscita a realizzare il suo sogno nel cassetto.

Dietro a questa storia però c’è un evento drammatico, infatti il medico che le ha operata non era affatto un professionista.

La ragazza ha avuto una serie di complicazioni dopo l’intervento, scopriamo nel dettaglio cosa è successo.