Umberto Smaila la confessione shock: è costretto a farlo

Ricordate Umberto Samila? Il noto imprenditore ora è costretto a fare i conti con la crisi post Covid. Ora ha deciso di reinventarsi in questo modo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Impossibile dimenticare Umberto Smaila, per anni ha fatto parte del mondo dello spettacolo, ma non solo, in questi anni ha anche fatto ballare milioni di giovani nei suoi locali notturni. Ora però ha dovuto fare i conti con una crisi profonda, a rivelarlo è stato lui stesso in una lunga intervista.

Per diversi anni Umberto Smaila è stato uno dei protagonisti del piccolo schermo, non tutti però sanno che ancora oggi è un bravissimo imprenditore. Purtroppo, anche lui, in questo periodo ha dovuto fare un passo indietro, per via della crisi che ha colpito tutta Italia.

A rivelare la sua situazione finanziaria è stato proprio Smaila durante un duro sfogo in cui ha anche ammesso di aver dovuto fare una scelta difficile. Umberto ha quindi deciso di rompere il silenzio e dire come stanno realmente le cose.

Umberto Smaila costretto a vendere casa “Non ho più soldi”

In questi anni Umberto Smaila si è sempre definito come un uomo benestante, non è un segreto che abbia aperto numerosi locali in giro per l’Italia che portano il suo nome.

Purtroppo, dopo il Covid, anche Smaila ha dovuto fare i conti con la crisi economica, per lui non è stato facile smettere di avere una vita agiata e piena di lussi. Per cui ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, raccontando al pubblico cosa gli è capitato tra alti e bassi.

L’uomo ha dovuto prendere una decisone molto importante per riuscire a rimettersi in sesto, ecco le sue parole “E la prova di questa condizione é che adesso, per riprendermi dopo l’emergenza, dovrò vendermi una casa.”

Umberto Smaila ha deciso di non nascondere la sua situazione attuale, ma ha affermato che sicuramente non si fermerà davanti a nessun ostacolo. Intanto, ora con la fine dell’emergenza sanitaria, anche i suoi locali sono pronti a ripartire, per questo gli facciamo un grosso in bocca al lupo.