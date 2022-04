Test: se riesci a trovare l’errore sei veramente un genio

Test, vedi l’errore in foto? Se ci riesci, potresti essere davvero un genio: partecipa alla sfida e metti alla prova le tue abilità trovando la soluzione.

Ancora una volta, il web è pronto a sfidare tutti i lettori mettendo alla prova le loro abilità d’osservazione ma anche tante altre conoscenze; le sfide spesso più difficili sono anche le più divertenti e stimolanti.

Nel nuovo test emerso, riesci a vedere l’errore in foto? Individuarlo non è per nulla facile e, se capisci cosa c’è che non va in meno di 20 secondi, potresti essere davvero un genio.

Test, vedi l’errore in foto? Se lo fai sei davvero un genio: la sfida

Come si vede nell’immagine, il protagonista di questo nuovo test è un aereo da viaggio; specie con l’avvicinarsi dell’estate, in molti sogniamo di fare un biglietto e partire per le vacanze.

Nella fotoc’è però un errore, che dobbiamo trovare guardandola con molta attenzione; riesci a capire cosa c’è che non va in meno di 20 secondi? Fai partire il tempo e cerca di vincere questa sfida.

Se sei riuscito a trovare l’errore nella foto entro il tempo limite, dobbiamo farti davvero tanti complimenti perché non era per nulla facile. In caso contrario, non scoraggiarti e prenditi tutto il tempo che vuoi per arrivare alla soluzione.

Spesso, questi test fanno leva sulla familiarità che abbiamo con l’immagine per ingannare la nostra vista; per trovare l’errore, ti consigliamo quindi di fare attenzione alla stabilità dell’aereo, che è messa sicuramente a dura prova…

Dopo questo eloquente indizio, sei riuscito finalmente a capire cosa manca nella foto dell’aereo? A questo punto, con ulteriore tempo a disposizione e l’indizio, non ci resta che svelarti la soluzione.

Come si vede chiaramente, all’aereo manca il classico carrello per l’atterraggio; nella realtà, un aereo del genere sarebbe sicuramente caduto a terra perdendo l’equilibrio!

Eri riuscito a trovare subito l’errore, oppure hai avuto bisogno della soluzione? Continua a seguirci per metterti alla prova con altre sfide di test, quiz e rompicapi.