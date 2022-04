Slip: sai perché hanno una taschina interna? Ecco il motivo

Hai mai notato una taschina interna negli slip? Dietro questa scelta, si nasconde un motivo ben preciso. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come mai è stata creata.

Almeno una volta nella vita vi sarete domandate: ma a cosa serve quella strana tasca interna negli slip? Finalmente i vostri dubbi saranno risolti. Infatti oggi vi sveleremo cosa si nasconde dietro questa scelta bizzarra. In realtà la motivazione è ben più seria di quanto si possa immaginare.

Il motivo principale per cui all’interno degli indumenti femminili si nasconde questa sorta di tasca, riguarda l’igiene intima. Infatti, sembrerebbe che questo pezzetto di stoffa sia molto importante per evitare malattie e problemi di salute nell’apparto genitale.

Generalmente le mutande sono realizzate con materiali dannosi per le nostre parti intime, motivo per cui si è pensato di introdurre questa sorta di protezione, per evitare infezioni e irritazioni.

Ma come funziona questo processo? Scopriamolo nel dettaglio

Perché negli slip c’è sempre una taschina? Ecco il motivo

In realtà per comprendere l’utilità di questa scelta è necessario sapere che la biancheria femminile, viene realizzata con materiali che possono causare irritazioni o infiammazioni.

Nel dettaglio, questi indumenti non possono rimanere per lungo tempo a contatto con le parti intime, questo porterebbe a diversi problemi sconvenienti.

Tra quelli ritenuti più dannosi rientrano il pizzo e la lycra, la maggior parte delle mutande sono appunto realizzate con questi due materiali. Per risolvere il problema si è deciso di introdurre all’interno degli indumenti intimi queste piccole taschine.

Infatti queste sono realizzate con un tipo di materiale che non va a creare infiammazioni o irritazioni alle nostre parti intime. Nella maggior parte dei casi le taschine sono realizzate in cotone, proprio questo è in grado di non danneggiare la pelle per via del materiale così delicato.

Inoltre questo rinforzo si stoffa, serve anche per evitare che i germi e i batteri possano raggiungere la zona intima, alterando il Ph fisiologico.

Insomma, i motivi per cui all’interno degli slip è presente una sorta di taschina sono quelli elencati qui sopra. Voi cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di questa scelta?