Rompicapo: sai risolvere questo dei pastelli? Impossibile

Rompicapo, sai risolvere questo dei pastelli? Pare davvero impossibile dare la risposta giusta, tu ci riesci invece? Mettiti alla prova.

Che si tratti di quiz, test visivi o rompicapi, il web ci offre sempre la possibilità di mettere alla prova il nostro spirito d’osservazione, il nostro intelletto e la nostra capacità d’osservazione.

Tutte queste qualità ti ritorneranno sicuramente utili per risolvere il nuovo rompicapo dei pastelli; riesci a dare la risposta corretta a questo rompicapo? Rifletti attentamente e cerca di vincere la sfida, sembra impossibile ma con impegno puoi riuscirci.

Rompicapo, sai risolvere questo dei pastelli? Mettiti alla prova

Questo nuovo divertente e complicato rompicapo ha come protagonisti i pastelli, che in moltissimi hanno usato alle elementari e non solo, a meno che non si parli di chi fa l’artista e li usa per disegnare.

La domanda è molto semplice, anche se è difficile rispondere: in una situazione in cui il pastello rosso è il sesto da sinistra e il quarto da destra, quanti pastelli sono presenti nell’astuccio?

Più che l’abilità di calcolo, per risolvere questo rompicapo è necessario avere grande abilità di ragionamento; la soluzione più immediata per molti potrebbe essere quella di sommare le cifre sei e quattro, ovvero i punti di riferimento dati dal rompicapo.

In realtà però, la risposta corretta non è dieci pastelli; riflettendo bene sulla situazione proposta, sei riuscito ad individuare un’altra cifra, nella speranza sia quella corretta?

In questo rompicapo, per capire quanti pastelli sono davvero presenti nell’astuccio, bisogna tener conto proprio della posizione del pastello rosso menzionato; capire bene dove si trovi è fondamentale per dare la risposta giusta.

Prova a rifletterci ancora un po’, ma se vuoi arrenderti e non sai più che fare, oppure semplicemente se vuoi verificare se le tue ipotesi sono corrette o meno, ti sveliamo la soluzione.

Il numero totale dei pastelli nell’astuccio è nove; cinque si trovano alla sinistra del pastello rosso, mentre gli altri tre si trovano alla sua destra. In questo modo abbiamo otto pastelli, a cui va aggiunto ovviamente il nostro riferimento, quello rosso, per un totale di nove.

Sei riuscito a dare la risposta corretta, oppure ti sei arreso ed hai deciso di guardare la soluzione? Continua a seguirci per altre sfide fra quiz, test visivi e rompicapi, il divertimento è assicurato!