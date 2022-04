Rompicapo: quale orologio è vero? Impossibile rispondere correttamente

Rompicapo, quale orologio è quello vero? Sembra quasi impossibile rispondere correttamente: sfodera tutte le tue abilità d’osservazione.

Per gli appassionati di gialli e investigazioni, pare essere arrivato un nuovo rompicapo che fa sicuramente al caso loro; le sfide che emergono dal web sono sempre tantissime e il divertimento non manca mai.

Questa volta, il nuovo rompicapo chiede a tutti i partecipanti di riconoscere quale tra quelli proposti è l’orologio vero; riesci a dare la risposta corretta osservando l’immagine per soli 30 secondi? Vinci la sfida!

Rompicapo, quale orologio è quello vero? La sfida

Come vediamo, l’immagine di questo nuovo rompicapo propone due orologi che sembrano a primo impatto praticamente uguali, ma che in realtà nascondono delle differenze; uno infatti è un vero orologio, mentre l’altro può essere utilizzato solamente per bellezza.

Osserva attentamente l’immagine per 30 secondi cercando ogni minima differenza e poi, dopo aver stoppato il tempo, prova a dare la risposta corretta; riuscirai a capire quale è l’orologio vero?

Se, dopo aver osservato l’immagine per 30 secondi, sei riuscito subito a capire quale dei due è l’orologio vero, oltre ad avere doti investigative eccelse hai anche una grande capacità d’osservazione!

Rispondere correttamente è davvero difficile, dunque se non sei sicuro della tua risposta non ti preoccupare; prenditi più tempo per guardar gli orologi e cerca ogni dettaglio che potrebbe aiutarti.

Negli oggetti in questione, sono fondamentali (se si tratta di orologi analogici) le lancette, poiché sono quelle che ci indicano l’orario; la differenza tra i due orologi sta proprio nelle lancette ed è questo che determina la risposta corretta.

A questo punto, dopo averti dato anche un indizio, è arrivato il momento di scoprire la soluzione:

Come si vede dall’immagine, l’orologio vero è quello contrassegnato dalla lettera B; l’orologio A ha la lancetta per i minuti troppo lunga e irreale, e dunque lo rende un oggetto utile solo per bellezza.

Avevi già trovato la risposta giusta entro il tempo limite, o hai avuto bisogno dell’aiuto? Sfida amici e parenti a fare meglio di te e continua a seguirci per altri divertenti rompicapi!