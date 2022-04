Rompicapo: la sfida che lascia tutti senza parole

Rompicapo, la sfida visiva che lascia tutti senza parole: metti alla prova la tua abilità d’osservazione e prova a risolverlo.

Grazie al web non ci si annoia mai. Tra una scampagnata e l’altra per l’arrivo della primavera, piena di giornate di festa, c’è l’occasione per tutti i lettori di divertirsi e mettersi alla prova anche con divertenti quanto difficili quiz, rompicapi e test visivi.

L’ultima sfida emersa rientra proprio in quest’ultima categoria, per un effetto ottico che lascia tutti quanti senza parole; riesci a rispondere alla domanda in maniera corretta? Mettiti alla prova.

Rompicapo, la sfida visiva che lascia tutti senza parole: dai la risposta corretta

Come si vede dall’immagine, questo nuovo rompicapo ha al suo centro un particolare effetto visivo, creato da tre linee in diagonale che attraversano un rettangolo bianco.

La domanda posta è facilmente comprensibile, perché il difficile si trova piuttosto nella risposta: quale delle due linee diagonali sotto al rettangolo è in realtà il proseguo della linea posta sopra? Osserva l’immagine per circa venti secondi e poi prova a dare la risposta corretta.

A primo impatto, la risposta potrebbe apparire semplice, ma in realtà l’effetto ottico dato dal bianco delle linee e del rettangolo (nonché dalla figura geometrica stessa) crea tante difficoltà.

Dopo aver osservato l’immagine, sei riuscito a dare una risposta? Se hai già trovato la risposta e scoprirai che sarà quella giusta, allora ti dobbiamo fare davvero tanti complimenti.

In caso tu non sia riuscito a dare la risposta invece, prova a prenderti qualche secondo in più per osservare l’immagine e capire quale sia veramente il proseguo della linea in alto.

Arrivati a questo punto, non ci resta dunque che mostrarti quale è la risposta giusta, e dunque quale tra le due linee in basso è il proseguo della linea che taglia il rettangolo dall’alto.

Come si vede, la risposta giusta è rappresentata dalla linea ‘A’, nonostante inizialmente sembri che sia la ‘B’ il proseguo della linea; l’effetto ottico trae in inganno e solo gli occhi più attenti hanno dato la risposta giusta.