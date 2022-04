Flavio Insinna all’Eredità: è successo all’improvviso

Sembra che Flavio Insinna abbia decisamente perso la testa durante la messa in onda del programma L’Eredità. Ecco cos’è successo.

Durante la puntata andata in onda ieri, mercoledì 27 aprile 2022, Flavio Insinna ha decisamente perso la testa. Chi segue il programma L’Eredità, è perfettamente consapevole di quanto il conduttore riesca ad immedesimarsi nei concorrenti. Egli infatti è solito entusiasmarsi, arrabbiarsi di fronte ad una sconfitta, incoraggia, stimola, ama ogni singolo partecipante – ed è proprio da questa empatia che nasce la reazione improvvisa del conduttore avvenuta proprio nella puntata di ieri.

Da due puntate infatti, il campione Gianluca è stato sostituito dalla nuova campionessa assoluta, Sara. Nella prima puntata, la partecipante perse più di 105 mila euro, in quanto non riuscì ad indovinare la parola finale. Sara rimase molto delusa dal risultato e soprattutto dalla perdita della cifra, ma era decisa a riprovarci durante la puntata successiva. Proprio ieri, abbiamo assistito ad un recupero stratosferico!

Flavio Insinna: la reazione di fronte alla vittoria!

Sara è riuscita a vincere di fronte alla ghigliottina, portandosi a casa più di 50 mila euro. La parola misteriosa era corpo, intuizione che Sara ebbe immediatamente. Tuttavia, ciò che ha creato un certo scalpore è stata proprio la reazione di Flavio Insinna di fronte alla vittoria della partecipante e campionessa de’ L’Eredità.

La battaglia per raggiungere la cifra è apparsa agli occhi di tutti snervante, la ghigliottina infatti è stata tragica per la campionessa Sara, la quale ha visto il suo assegno dimezzarsi progressivamente. Arriviamo poi all’ultimo step: la campionessa doveva indovinare assolutamente la parola, per portarsi a casa quel “poco” che era rimasto.

Insinna era talmente coinvolto dalla partita, da perdere totalmente la testa in seguito alla presa di coscienza della vittoria di Sara! Il conduttore si è alzato improvvisamente, comunicando entusiasta ed agitato il verdetto alla partecipante. Insomma, sembrava più felice lui della campionessa stessa. Dopo una partita sudata e sofferente, Sara può dire di essere riuscita a scampare alla ghigliottina, focalizzando la parola misteriosa scelta appositamente dagli autori. Tutto è bene quel che finisce bene per Sara (e, a questo punto, anche per lo stesso conduttore).