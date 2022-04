Manca sempre meno alla prova costume, questo vuol dire che è arrivato il momento di rimettersi in forma. Ecco l’esercizio che vi farà perdere fino a 500 calorie in un giorno. Scopriamo di cosa si tratta e come fare.

L’estate è ormai alle porte, se non sei ancora corso ai ripari è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per la prova costume. In questo periodo in molti hanno deciso di mettersi a dieta ferrea. Ma attenzione, per scolpire il vostro fisico è necessario svolgere anche questi esercizi.

Per ritornare in forma prima dell’inizio dell’estate è necessario seguire uno stile di vita sano. La prima cosa da fare è sicuramente scegliere un’alimentazione sana e nutriente. Sappiamo che però questo non basta, infatti per perdere il grasso in eccesso è utile anche allenarsi quotidianamente.

Fare sport oltre a far bene al nostro corpo è anche fondamentale per il benessere della nostra salute fisica e mentale. Per avere i primi risultati dovete seguire questa strada, per questo motivo oggi vi sveleremo quale esercizio svolgere per perdere 500 calorie al giorno.

Solo in questo modo arriverete in forma smagliante alla fatidica prova costume. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Perdi peso con questi esercizi facili e veloci

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, ma non preoccupatevi, se avete deciso di rimettervi in forma siete nel posto giusto. Oggi vi sveleremo come dimagrire velocemente svolgendo dei semplici esercizi.

Proprio grazie a questi riuscirete a smaltire ben 500 calorie al giorno. Prima di iniziare però, è importante sapere che senza un regime alimentare sano non si otterrà nessun tipo di risultato. Quindi, se volete procede è necessario integrare all’attività fisica anche una dieta sana e nutriente.

Ora passiamo al lato pratico, oggi vi sveleremo come svolgere ben 6 esercizi brucia grassi. Questi oltre a bruciare 500 calorie, permettono anche di scolpire la propria silhouette.

Quello che andremo a svolgere è un vero e proprio circuito brucia grassi composto da 6 esercizi. Attenzione, non è necessario svolgerlo in palestra, potrete farlo anche comodamente da casa.

Uno di questi riesce a scolpire sia la parte inferiore del corpo, che a bruciare moltissime calore. Stiamo parlando dello squat sumo da fare con un peso. Se non lo avete, potete utilizzare delle bottiglie di acqua. Eseguite questo esercizio per 30 volte consecutive